Telemarken Pfullinger Brüder halten Anschluss

Nach dem Sprint im italienischen La Thuile müssen die DSV-Athleten im Telemarken noch arbeiten, um an die alte Form anknüpfen zu können. Das Telemarken ist eine ursprünglich aus Norwegen stammende Abfahrtsskitechnik, bei der lediglich die Spitzen der Skischuhe durch eine Bindung fixiert sind.

Die eisige Kunstschneepiste im italienischen La Thuile ist eine enorme Umstellung für die deutschen Telemarker, da seit Wochen die Trainingspisten zu Hause im weichen Pulverschnee ersticken. So setzen sich beim Sprint die Nationen durch, die die letzten Wochen keinen Schneefall begrüßen konnten.

Bei den Damen siegt die Französin Argeline Tan Bouquet vor der Dauersiegerin Amelie Reymond, die ihr Comeback nach einer Babypause feiert. Die Weltcupgesamtsiegerin des letzten Jahres, Johanna Holzmann, wird ihr Rennen abhaken und konzentriert sich nach ihrem siebten Platz auf die kommenden Rennen.

Ihr Bruder, Benedikt Holzmann, war bei den Herren bester Deutscher trotz Stockbruchs im ersten Durchgang.

Pfullinger in Top 15

Der Juniorenweltmeister im Parallelsprint Louis Uber (VfL Pfullingen) fuhr auch noch in die Top 15. Das Ergebnis ist für einen 17-jährigen beachtlich, aber er hat noch deutlich Luft nach oben. So wird es heuer spannend, wie weit der Pfullinger in dieser Saison nach vorne fahren kann. Sein Bruder Maximilian Uber (ebenfalls VfL Pfullingen) fuhr übrigens auf den 25. Rang.

Im ersten Classic der Saison kamen tags darauf drei DSV-Athleten in die Top 15. Johanna Holzmann wurde immerhin Fünfte. Verletzungsbedingt setzte Julian Seubert den ersten Classic der Saison aus und übernahm dafür wichtige Aufgaben an der Strecke für das DSV-Team. Die deutschen Telemarker zeigten eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Vortag. Beim Sieg der Schweizerin Amelie Reymond erkämpfte sich die Allgäuerin Johanna Holzmann den fünften Platz.

VfL-Asse auf Rang 17 und 25

Den Herren blieb der erhoffte Sprung in die Top 10 verwehrt, doch mit drei Fahrern in den Top 15 ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Knoten platzt. Auf dem 13. Platz landete Thomas Orlovius (SC Sonthofen), Rang 14 ging an Leonhard Müller (WSV Unterjoch) und auf dem 15. Platz fuhr Benedikt Holzmann (SC Oberstdorf) ins Ziel.

Die beiden Brüder aus dem Echaztal durften mit ihren Auftritten im deutschen Nationalteam durchaus zufrieden sein: Louis Uber vom VfL Pfullingen schaffte den 17. Rang, während Maximilian Uber (ebenfalls VfL) sich Platz 25 ergatterte.

Die deutsche Mannschaft erholt sich jetzt von den Strapazen des Classic und fährt zum nächsten Weltcuport in Frankreich. Das nächste Rennen steigt am 25. Januar mit dem Sprint in Pralognan (Frankreich).