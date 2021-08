Und schon wieder tritt sie in die Pedale. Am Freitag gibt es bei den olympischen Spielen in Tokio eine Premiere im Bahnradsport der Frauen. Erstmalig steht Madison, das Zweier-Mannschaftsfahren, auf dem Programm. Mittendrin die Eningerin Franziska Brauße, die mit Lisa Klein das Rennen auf der schnellen Bahn im Izu Velodrome unter die Räder nimmt. Das rasende Duo kennt sich dort bestens aus. Am Dienstag holten die beiden mit Unterstützung von...