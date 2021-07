Die unsichere pandemische Lage fordert von den Veranstaltern der ADAC MX Masters-Serie besondere Flexibilität. Aufgrund der Planungsunsicherheit und der damit verbundenen organisatorischen Herausforderungen kann das Finale der Serie nicht wie geplant in Gaildorf stattfinden.

Stattdessen wird die internationale Motocross-Elite am 11. und 12. September in Reutlingen auf der Motocross-Strecke „Am Sportpark“ (an der Gönninger Landstraße) um den Titel kämpfen. Die Motocross-Saison 2021 hatte sich auch der ADAC Württemberg anders vorgestellt. „In diesem Jahr mussten abermals aufgrund der unsicheren Entwicklung sämtliche namhafte Motocross-Veranstaltungen in Württemberg abgesagt werden, zuletzt unser legendäres ADAC Supercross Stuttgart in der Stuttgarter Schleyer-Halle“, bedauert Michael Saur (Vorsitzender des 1. RMC Reutlingen) als Sportvorstand beim ADAC Württemberg.

„Das trifft die Teams, Fans aber auch die ausrichtenden ADAC Ortsklubs hart, haben sie doch auf eine reibungslose Saison gehofft.“

Jetzt bündeln die drei baden-württembergischen Vereine 1. RMC Reutlingen, MSC Aichwald und MSC Gaildorf in einer starken Kooperation ihre Kräfte, um gemeinsam mit dem veranstaltenden ADAC Württemberg das Finale des ADAC MX Masters in Reutlingen zu ermöglichen.

Reutlingen verfügt über eine permanente Hartbodenstrecke und kann auf eine bestehende Infrastruktur zurückgreifen. Gefahren wird in allen vier Rennklassen ADAC MX Masters, ADAC MX Youngster Cup, ADAC MX Junior Cup 125 und ADAC MX Junior Cup 85.