Eishockey Kölner Haie beißen in Reutlingen zu

Kölner Haie beißen in Reutlingen zu

Reutlingen / Alexander Mareis

Beim U12-Auswahlturnier in der Eishalle Reutlingen haben die Kölner Haie den Sieg davongetragen. Mehr als 80 junge Kufencracks des Jahrgangs 2007 vom baden-württembergischen Eishockeyverband EBW und den Vereinen Kölner Haie und Löwen Frankfurt nahmen an der Veranstaltung am Samstag von morgens bis abends teil.

Alle Partien zwischen den sechs teilnehmenden Teams – vier vom Landesverband EBW sowie die Haie und Löwen – gingen über die Distanz von 30 Minuten. Die jungen Kölner setzten sich vor dem sogenannten Team blau des EBW durch. Platz drei erreichten die Löwen Frankfurt vor den übrigen drei Auswahlteams des EBW (rot, gelb und schwarz).

Der Vorsitzende des Eissportverbands Baden-Württemberg (EBW), Guntram Lüdemann, und der Landestrainer von Baden-Württemberg, Markus Eberl, hatten die Organisation und Schirmherrschaft für dieses Turnier übernommen. Amtsleiter Uwe Weber vom Amt Schulen, Jugend und Sport der Stadt Reutlingen sowie Tobias Buss, Geschäftsführer der TSG Reutlingen, waren von dem Tagesturnier in der Eishalle an der Rommelsbacher Straße begeistert. Alle hoffen, dass die Veranstaltung im nächsten Jahr eine Wiederholung unter der Achalm findet. Eishallenbetreiber Tilo Fritz, durch dessen Entgegenkommen alles erst möglich wurde, dürfte erneut ein offenes Ohr dafür haben.