Ski Alpin Jana Fritz rast nur knapp am Medaillen-Podest vorbei

Jana Fritz rast nur knapp am Medaillen-Podest vorbei

Reutlingen / swp

Die jungen alpinen Skiläufer der TSG Reutlingen nehmen weiterhin erfolgreich am Deutschen Schüler-Cup teil. Jana Fritz stach heraus und raste nur knapp am Podest vorbei. Cedric Heusel kratzte zudem an den Top 10. Anton Seidemann und Benni Haußmann erreichen respektable Plätze.

Freilich: Unterschiedlicher hätte es nicht sein können, dieses Rennwochende des Deutschen Schüler-Cups (DSC) für die Altersklassen U14 und U 16.

Bei der Altersklasse U14 gab es meterweise Schnee in Ruhpolding in Bayern, dem Biathlon-Mekka. Schneemangel herrschte hingegen beim DSC für U16 am Feldberg im Schwarzwald.

An getrennten Rennorten trafen sich die besten Schüler Ski-Rennläufer Deutschlands. Mit dabei wie erwähnt die Reutlinger TSG-Top-Athleten Jana Fritz, Benni Haußmann, Cedric Heusel und Anton Seidemann.

Viel Schnee in Ruhpolding

Hervorragende Schneebedingungen im sonnigen Ruhpolding auf der Kristallabfahrt, die eine offizielle FIS-Homologierung hat, luden zu schnellen Zeiten ein. Ein anspruchsvoller Slalomhang für die 120 besten 12- und 13-Jährigen aus ganz Deutschland bot traumhafte Bedingungen.

Jana Fritz von der TSG Reutlingen verpasste knapp das Podest und setzte sich als einzige Schwäbin mit einem hervorragenden vierten Platz im Slalom in die bayerische Dominanz vorne hinein. Nach einem enttäuschenden 18. Platz beim Riesenslalom am ersten Wettkampf-Tag war dies ein toller Erfolg beim ersten DSC-Slalom der Saison für die junge TSG-Skifahrerin.

Bei harten, aber noch griffigen Schneeverhältnissen und Sonne wurden bei den U16 (14- und 15-jährige Schüler) zwei Slalom auf der FIS-Weltcupstrecke Fahl am Feldberg ausgetragen. Die 100 besten Schüler Deutschlands waren am Start.

Am ersten Wettkampftag fuhr Cedric Heusel nur knapp an den Top 10 mit einem elften Rang vorbei. Benni Haußmann wurde 23. Der schwierige und selektive Lauf forderte seinen Tribut. Anton Seidemann schied im zweiten Durchgang aus.

Bei schwierigeren Sichtverhältnissen beim zweiten Slalom am Sonntag erreichte Benni Haußmann Platz 26. Cedric Heusel und Anton Seidemann schieden wie ein Drittel der Teilnehmer aus.

Schlag auf Schlag geht es weiter mit den Baden-Württembergischen Meisterschaften am kommenden Wochenende im Allgäu in Thalkirchdorf.

Hier rechnen sich einige der Reutlinger TSG-Rennläufer beste Chancen auf vordere Platzierungen aus.