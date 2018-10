Basketball Im Hexenkessel Ruhe bewahrt

Reutlingen / swp

Am dritten Spieltag der Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg konnte die TSG Volksbank Reutlingen nach einer starken Teamleistung das Spitzenspiel beim bis dato ebenfalls ungeschlagenen KKK Haiterbach mit 89:66 (43:31) gewinnen und damit ein Ausrufezeichen setzen. Die schwere Verletzung von Malcolm Egbaiyelo trübte dabei die Siegesfreude.

Nervöser Start

Die TSG kam nicht gut in die Partie. Für viele Spieler war es das erste Mal vor dem frenetischen kroatisch geprägten Publikum in der Kuckuckshalle. Die 600 Zuschauer machten richtig Lärm und dies übertrug sich zunächst auf die Reutlinger Basketballer, die sich in der Anfangsphase viele Ballverluste erlaubten. So kamen die Haiterbacher zunächst zu einfachen Punkten und konnten das Viertel mit 21:15 für sich entscheiden.

Grundstein zum Sieg

In der Viertelpause legte sich dann die Nervosität und die Ravens hatten sich auf die Lautstärke in der Halle im Landkreis Calw eingestellt. Die Reutlinger Guards machten jetzt viel Druck auf die Haiterbacher Aufbauspieler, was zu vielen Steals und einfachen Punkten führte. Vor allem Justin Klay stach in dieser Phase heraus. Dem Reutlinger Kapitän gelangen in kurzer Zeit zwei Steals, was zu einem Dunking und einem Dreier von ihm führte. Dies brachte die TSG mit 28:24 in Front. Die TSG-Defensive arbeitete hervorragend und hielt die Gastgeber vier Minuten ohne Punkt. Ein Egbaiyelo-Dreier brachte die TSG dann sogar zweistellig in Führung (24:36). Fünf weitere Punkte von Klay zum Viertelende inklusive einem weiteren Dreier kurz vor der Pause bescherten die verdiente 43:31-Führung. Die Achalmstädter wollten den Gastgebern auch nach der Pause keine Gelegenheit geben, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Die Reutlinger Leistungsträger Dronjic und Charlton erzielten bis auf zwei Punkte sämtliche Reutlinger Körbe. Die Gastgeber konnten sich letztlich nur durch vier erfolgreiche Dreier hintereinander noch halbwegs in Schlagdistanz halten, fanden aber vor allem in Korbnähe keine Chancen gegen bestens stehende Reutlinger Verteidiger. Vor den letzten zehn Minuten führte die TSG somit komfortabel mit 64:47.

Ravens machen Deckel drauf

Die Ravens kamen über die herausragenden Klay und Charlton direkt gut ins letzte Viertel. Klay erzielte fünf Punkte in Folge und Charlton legte vier Zähler hinterher. Nach zwei Minuten im letzten Viertel wuchs der Vorsprung somit auf fast 20 Punkte (51:70). Zwei Dreier der Nordschwarzwälder brachten diese nochmal auf 59:73 heran, doch dies sollte das letzte Aufbäumen sein. Die starke TSG-Defensive hielt die Haiterbacher in den letzten fünf Minuten des Spiels bei sieben mageren Punkten, während nun Youngster Julius Albanus bei den Reutlingern aufdrehte. Er erzielte sieben Punkte in Folge und wurde dabei zwei Mal bei einem erfolgreichen Korb zusätzlich gefoult. Charlton beendete mit sieben Zählern in Folge die Partie zum klaren 66:89-Endstand. Die TSG setzt damit ein Ausrufezeichen an der Tabellenspitze und ist nach drei Spielen das einzige ungeschlagene Team der Regionalliga. Getrübt wurde die Freude allerdings durch das Ausscheiden von Malcolm Egbaiyelo. Kurz vor Ende verletzte sich der Guard schwer. Der junge TSG-Aufbauspieler musste direkt nach dem Spiel ins Krankenhaus gebracht werden, wo ein kompletter Riss der Achillessehne festgestellt wurde. Er wird den Ravens somit mehrere Monate fehlen.

Stolzer Trainer

TSG-Headcoach Vasilis Tsouknidis meinte zum Spiel: „Wir haben als Team eine ganz starke Leistung abgeliefert. Ich bin vor allem auf unsere jungen Spieler stolz, die dem Druck hier standgehalten haben und ihre besten Saisonleistungen gezeigt haben. Wir haben nach dem schlechten Start hervorragend verteidigt.“

TSG-Scoring: Charlton (25/1 Dreier), Dronjic (23/3), Klay (13/3), Albanus (9), Gaurina (8/1), Schmid (5/1), Egbaiyelo (3/1), Adeboyeku (2), Grubic (1), Terzidis.