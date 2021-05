Die Fußballer von Hansa Rostock sind am Samstag in die 2. Liga aufgestiegen, die Handballer vom HC Empor haben es mehr als schwer, dieses Ziel auch zu erreichen, denn sie kassierten eine 27:32-Niederlage gegen einen teilweise entfesselt aufspielenden VfL Pfullingen, der, so Trainer Daniel Brack, ...