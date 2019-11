Vor 1150 Fans in der proppenvollen App-Halle kassierte der VfL Pfullingen gegen die Panther aus Fürstenfeldbruck seine erste Heim-Niederlage. Auch die Serie, acht Spiele in Folge gewonnen, ist gerissen. VfL-Trainer Daniel Brack kannte den Sieg der Gäste an: „Die gewannen verdient, aber sie war...