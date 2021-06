Das Interesse am Golfsport ist in Zeiten der Corona-Pandemie enorm gestiegen. Das ist nicht verwunderlich, bietet der Sport mit dem kleinen weißen Ball doch ein unbeschwertes Freizeitvergnügen für Jung und Alt an der frischen Luft – ohne Maskenpflicht und anderen Restriktionen.

Schon beim ersten Golf-Erlebnistag in diesem Jahr, am 9. Mai, war der Andrang derart groß, dass viele vertröstet werden mussten. Deshalb steigt nun am Sonntag, 27. Juni, von 11 bis 16 Uhr, der zweite Golf-Erlebnistag im Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl. Unter dem Motto: „Erst ausschlafen. Dann abschlagen. Golfen auf der schönen Alb“ laden die Club-Verantwortlichen alle Golf-Interessierte ein und vermitteln erste Eindrücke von der Faszination dieses Sports.

Umfangreiches Programm

Das Programm ist umfangreich und spannend zugleich: Versierte Golfer und Golferinnen zeigen wie’s geht. Es wird ein Putt-Wettbewerb mit Preisen für die Besten durchgeführt. Und mit Golfcarts darf über den 80 Hektar großen Platz am Biosphärengebiet Schwäbische Alb gefahren werden. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Gastronom Marcello Ianni bietet auf der Clubterrasse – ohne Testpflicht – Leckeres vom Grill und kühle Getränke.

Also nicht lange überlegen, Sommer, Sonne und den Sonntag genie-ßen am Golf-Erlebnistag im Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb.

Info Wegen der Hygienevorschriften unbedingt telefonisch oder per E-Mail anmelden im Golfclub RT-Sonnenbühl e.V., Gewann vor Staudach 2, 72820 Sonnenbühl-Undingen, 07128-92660, info@albgolf.de, www.albgolf.de