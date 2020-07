Um den Einzug in das Finale des Bezirkspokals kämpfen am Samstag, 25. Juli, die Kicker von Croatia Reutlingen, Young Boys Reutlingen, SG Reutlingen und SV Walddorf. Während es im Stadtduell wohl auf die Tagesform der beiden Mannschaften ankommt, sind die Kicker aus dem Reutlinger Stadtteil Orschel-Hagen bei Ihrem Gastspiel in Walddorf Favorit. Das Finale ist bereits auf den kommenden Freitag, 31. Juli, terminiert und wird höchstwahrscheinlich bei einem der beiden Finalteilnehmern stattfinden. „Die Umsetzung der Hygiene-Auflagen ist dort einfacher umzusetzen, als auf einem komplett neutralen Spielfeld“, so Pokalspielleiter Daniel Leyhr auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE.

1. Halbfinale

SV Croatia Reutlingen (Bezirksliga) gegen

Young Boys Reutlingen (Landesliga)

Halbfinale im Bezirkspokal Alb Das Stadtduell im Fokus Reutlingen

2. Halbfinale

SV Walddorf (Kreisliga A2) gegen

SG Reutlingen (Bezirksliga)