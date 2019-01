Reutlingen Frohsinn auch nach hohen Niederlagen

Reutlingen / Alexander Mareis

Tabellenletzter in der Eishockey-Landesliga Baden-Württemberg bleiben die Reutlinger TSG Black Eagles weiterhin. Zwar gewannen die Achalmstädter ihr allererstes Landesliga-Saisonspiel am Sonntagabend daheim gegen den 1. CfR Pforzheim mit 6:4, in der Rangliste liegen sie mit nunmehr drei Punkten und 20:83 Toren immer noch hinter dem sechstplatzierten Stuttgarter EC 1b, der es auf sechs Zähler gebracht hat.

„Wir haben gegen die Pforzheim Bisons die Situation erlebt, zum allerersten Male zum zweiten Mal in Folge in derselben Aufstellung angetreten zu sein“, glaubt TSG-Eishockey-Spartenleiter Thomas Schwanzer einen möglichen Grund fürs Ende der Niederlagenserie erkannt zu haben.

Mit Feuereifer bei der Sache

Grund für vorschnellen Optimismus bietet der bislang einmalige Erfolg freilich nicht. Besser ist die Stimmung im Nachwuchsbereich. Dort ist gute Laune auch nach Niederlagen keine Seltenheit. 55 Kinder und Jugendliche sind mit Feuereifer bei der Sache. Es laufen fünf Altersklassen-Teams auf – eine U9, U11, U13, U15 und U17.

Aus personellen Gründen – wie könnte es anders sein – bilden die U13, U15 und U17 eine Spielgemeinschaft mit dem EC Eisbären Balingen und treten somit als Balingen/Reutlingen an.

Nicht am regulären Spielbetrieb nehmen die U9 und U11 teilt. „Sie sind aus numerischen Gründen nicht spielfähig. Daher wird bei ihnen nur trainiert und ab und zu an Turnieren wie dem Kids-Cup teilgenommen“, erklärt Thomas Schwanzer.

Um in einer Liga starten zu können, wären etwa 20 Spieler pro Team notwendig. Die U11 aber bringt es gerade einmal auf fünf, die U9 sogar nur auf drei junge Cracks.

Beeindruckende Gegner

Beeindruckend ist freilich die Tatsache, dass U13 (19 Spieler), U15 (21 Spieler) und U17 (20 Spieler) der Spielgemeinschaft Balingen/Reutlingen in der hochklassigen U17-Jugend-EBW, U15-Schüler-EBW sowie U13-Knaben-EBW und damit auf Topebene im Eissportverband Baden-Württemberg (EBW) mitmischen. Man muss wissen, dass deren Gegner der Unterbau von Profiteams wie Adler Mannheim (DEL), Schwenninger Wild Wings (DEL), Bietigheim Steelers (DEL2) und Heilbronner Falken (DEL2) sind. Kurzum: Eine vollkommen andere Eishockey-Welt wie jene in Reutlingen oder Balingen.

„Da relativieren sich dann 2:16-Niederlagen. Solche Ergebnisse gegen derartige Hochkaräter sind für unsere Jungs praktisch Erfolge“, betont Thomas Schwanzer.