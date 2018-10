Basketball Die Siegesserie hält weiter an

Karlsruhe / swp

Am sechsten Spieltag der Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg konnten die Akteure der TSG Volksbank Reutlingen nach einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei auswärts die PS Karlsruhe Lions mit 86:74 (36:39) bezwingen. Topscorer wurde einmal mehr Marques Charlton mit 32 Punkten. Die TSG bewahrt damit die weiße Weste.

Gutes erstes Viertel

Die Vorbereitung auf das Spiel hatten sich die TSG-Schützlinge sicher anders vorgestellt. Zunächst musste man eine lange und staubelastete Anfahrt über die A8 in Kauf nehmen. Dann gab es vor Ort Probleme bei der Spielorganisation durch den Gastgeber, sodass man zunächst vor verschlossener Halle stand. Dies führte zu einem verkürzten Warm-Up und Unruhe vor Spielbeginn. So waren die Achalmstädter zunächst nicht auf Höhe des Geschehens. Die Karlsruher kamen durch ihren starken Ex-Profi Jakolis zu einfachen Punkten und konnten sich Mitte des ersten Viertels auf 14:6 absetzen. Headcoach Vasilis Tsouknidis nahm eine Auszeit und seine Mannschaft ins Gebet. Diese kam danach besser in Tritt und erzielten vor allem über den wieder einmal blendend aufgelegten Marques Charlton einen starken 18:2-Lauf, um das Viertel noch mit 24:16 für sich zu entscheiden.

TSG verliert den Faden

Dieser starke Lauf zum Ende des Viertels sollte allerdings nicht lange halten. Nach zwei Dreiern von Gaurina und Charlton führten die Ravens zwar noch mit 32:24, doch dann wichen die Reutlinger von ihrem Matchplan ab und die Gastgeber nutzten ihre körperlichen Vorteile unter dem Korb, wo sie gleich vier Spieler mit über zwei Meter Körpergröße aufbieten konnten. Durch die starken Ex-Profis Jakolis, Kamdem und Hurst, die sich immer wieder Freiwürfe erarbeiteten, setzten sich die Karlsruher mit einem 10:2-Lauf zur Pause auf 39:36 ab. Der TSG gelang dabei in den letzten fünf Minuten des Viertels nur ein Korb durch Gaurina.

Deutliche Halbzeitansprache

Die Halbzeitansprache war entsprechend deutlich, denn Headcoach Vasilis Tsouknidis sah den Rückstand keineswegs auf einem überlegenen Gegner, sondern vor allem auf den mentalen Fehlern seines Teams basiert. Assistant-Coach Martin Leibßle stellte in der Pause die Rotation der Ravens in der Verteidigung um und dies sollte sich als brillianter Schachzug erweisen. Zwar erzielten die Badener über den Center Vrasljko noch einmal drei Punkte zum 43:36, dies sollte jedoch die letzte Führung der Lions gewesen sein. Die TSG packte danach defensiv eine Schippe drauf, die Rotationen stimmten und offensiv fand man endlich in einen guten Rhythmus. Über die Leistungsträger Dronjic und Charlton gelang ein 21:6-Lauf, das Duo erzielte hierbei zusammen 17 Zähler. In der Schlussminute folgte ein weiterer 6:0-Lauf zur 66:55-Führung. Das Viertel ging mit 30:16 an die TSG.

Zähes Schlussviertel

Nach einem Foulpfiff an TSG-Youngster Janovsky war der Karlsruher Trainer so außer sich, dass er sich gleich zwei technische Fouls einfing, was zu seiner Spieldisqualifikation und damit dem Verlassen der Halle führte. Die Karlsruher die keinen Co-Trainer auf der Bank hatten, waren somit für die letzten acht Minuten des Spiels ohne Trainer. Die TSG nutzte die Aufregung für einen 8:2-Lauf und konnte sich spielentscheidend mit 75:58 absetzen.

In den letzten Minuten entwickelte sich ein weiterhin zähes Spiel, das von vielen Fouls geprägt war. Justin Klay erzielte in diesem Viertel acht Zähler zum 86:74-Auswärtserfolg. Der beste Spieler auf dem Feld war wieder einmal Marques Charlton mit 32 Zählern. Der Reutlinger US-Amerikaner führt nun auch die ligaweite Topscorer-Liste an.

TSG Reutlingen Ravens: Charlton (32 Punkte/3 Dreier), Klay (15/3), Dronjic (14), Gaurina (12/2), Adeboyeku (6), Grubic (4), Albanus (2), Janovsky (1), Terzidis, Durant.