Tischtennis Deutliche Auswärtspleite für den TSV Betzingen

Eine deutliche 0:6-Niederlage musste der TSV Betzingen in seinem ersten Auswärtsspiel in der 3. Bundesliga hinnehmen. Die Höhe des Sieges der DJK Offenburg war zweifellos zu hoch. So unterlagen Schankula/Drotarova im Doppel gegen Kirner/Heuberger lediglich mit 9:11 im entscheidenden fünften Satz und Livia Drotarova hatte die bisher ungeschlagene Spitzenspielerin Edina Toth beim Stand von 11:9, 4:11, 11:6, 10:10 am Rand einer Niederlage, doch Drotarova verlor den vierten Satz noch mit 10:12 und den Entscheidungssatz mit 9:11.

Alexandra Schankula unterlag gegen die stark verbesserte Jugendnationalspielerin Jana Kirner mit 2:3 Sätzen. Kaluzna und Klett spielten stark im Doppel, verloren aber mit 10:12, 9:11, 10:12 gegen Toth/Lehmann. In den Einzeln hatten Natalia Kaluzna und Lisa Klett gegen Petra Heuberger sowie Theresa Lehmann keine reelle Chance. Klett gelang wenigstens ein Satzgewinn.

Positiv überraschte der TTC Bietigheim-Bissingen vor allem am Samstag mit dem 5:5 beim Meisterschaftsanwärter TTC Langweid. Am Sonntag gelang mit dem 6:4 bei der TTG Süßen der erste Sieg und die Verbesserung auf den sechsten Tabellenplatz. Für Süßen gab es erneut eine bittere Niederlage und ist damit Tabellenletzter mit 0:10 Punkten.

Tabelle, der 3. Frauen-Bundesliga

1. DJK Offenburg 3 18:2 6:0

2. BSC Rapid Chemnitz 4 21:16 6:2

3. TTC Langweid 3 17:12 5:1

4. TSV Betzingen 4 17:16 5:3

5. BSC Rapid Chemnitz II 4 15:18 4:4

6. TTC Bietigheim-Bissingen 5 22:26 4:6

7. TuS Fürstenfeldbruck 2 9:7 2:2

8. TSV Schwabhausen II 2 7:6 2:2

9. SV DJK Kolbermoor II 2 5:12 0:4

10. TTG Süßen 5 14:30 0:10