Reutlingen Daheim angekommen

Reutlingen / Jürgen Spieß

American Football hat nun in Reutlingen eine Heimat: Im Sport- und Freizeitpark Markwasen wurde das neue Kunstrasenspielfeld K2 im Beisein von Oberbürgermeisterin Barbara Bosch und zahlreichen Gästen eingeweiht. 810 000 Euro kostet die Sanierung des Spielfeldes, das zukünftig auch die SSV Reutlingen 05 Eagles nutzen können. Damit hat Reutlingen zur Freude des Vereins erstmals einen Sportplatz, der neben Fußball- auch American-Football-Spiele ermöglicht.

Reutlinger Eagles in der Achalmstadt angekommen

„Wir schlagen mit der Sanierung dieses Spielfeldes ein neues Kapitel auf“, zeigte sich Oberbürgermeisterin Barbara Bosch bei ihrer Begrüßung fast schon überwältigt. Denn neben der regen Nutzung verschiedener Fußballvereine sind jetzt auch die Reutlinger Eagles in der Achalmstadt angekommen. Nachdem sie bisher unter erschwerten Bedingungen in Degerschlacht trainieren mussten, bietet das mit einem neuen Drainagesystem ausgestattete und mit Quarzsand verfüllte Kunstrasenspielfeld neben dem SSV-Stadion alle Voraussetzungen, um den American Football in Reutlingen weiter zu etablieren. Bereits 1979 wurde das Tennenspielfeld gebaut und im September letzten Jahres im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschlossen, das stark frequentierte Tennen- in ein Kunstrasenspielfeld umzubauen.

In Zukunft sollen mehrere Jugend- und zwei aktive Mannschaften regelmäßig auf dem mehr als hundert Meter langen Spielfeld trainieren und die American Football-Mannschaft, die SSV Reutlingen 05 Eagles, werden darüber hinaus ihre Ligaspiele auf dem neuen, hochwertigen Platz austragen: „Wir sind der Stadt überaus dankbar“, freute sich Gesamtvereins-Präsident Karsten Amann bei der Einweihung, „denn wir finden hier optimale Bedingungen vor“. Zudem sprach er über „die gesellschaftliche Verantwortung, die wir als Sportverein haben“.

Auch die Oberbürgermeisterin sprach bei ihrer Begrüßung von einer „deutlichen Aufwertung des Spielfeldes“ und sicherte zudem die Sanierung und den Umbau des letzten Tennenspielfeldes (Platz H3 im Markwasen) in einen Kunstrasenplatz für die nächsten Jahre zu. Hier steht der Beschluss des Gemeinderats aber noch aus. Nach den Grußworten von Barbara Bosch und Gesamtvereins-Präsident Karsten Amann überreichten sich Eagles-Abteilungsleiter Till Rebmann und die Oberbürgermeisterin gegenseitig einen American Football und Stadionsprecher Oskar Franz erklärte den Anwesenden die Regeln und Feinheiten des amerikanischen Nationalsports, bevor das erste Spiel erfolgte.

