Basketball Charlton führt Reutlinger Basketballer zum Sieg

Reutlingen / swp

Der Beginn des Spiels gehörte Neuzugang Nikola Gaurina. Der 35-jährige Kroate, der als Königstransfer der Reutlinger bezeichnet werden darf (kam aus der 2. Bundesliga/ETB Wohnbau Baskets Essen), erzielte schnell sieben Punkte zur 9:7 Führung nach fünf gespielten Minuten. Nach der ersten Anfangsnervosität kamen dann auch die anderen TSG-Spieler etwas besser in die Partie und konnten scoren. Das erste Viertel endete mit 20:17 für die Ravens.

Charlton unterbricht Gäste-Lauf

In das zweite Viertel starteten die Gäste aus Möhringen besser. Vor allem die langjährigen Leistungsträger Nico Hihn und Petros Tzikas taten der Reutlinger Defensive immer wieder weh. Auch bei den Rebounds hatten die Gäste zunächst die Nase vorn. Beim 24:25 konnten sie erstmals die Führung übernehmen. Neuzugang Malcolm Egbaiyelo und Center Ola Adeboyeku räumten dann für die TSG auch die wichtigen Abpraller ab und brachten Ruhe ins Spiel. Dann kam der US-Amerikaner Charlton auf Seiten der TSG so richtig ins Rollen. Er erzielte sechs Punkte in Folge und legte kurze Zeit später einen seiner insgesamt vier Dreier nach. Zur Pause führte die TSG mit 44:34.

Die Halbzeit tat den Gastgebern offensichtlich nicht gut, denn die Gäste legten über ihren starken Guard Nico Hihn los wie die Feuerwehr. Hihn erzielte zehn Punkte in Folge zu einem 10:3-Lauf. Kurze Zeit später lagen die Gäste mit 52:47 in Front. Doch der an diesem Abend blendend aufgelegte Marques Charlton brachte die TSG wieder mit spektakulären Würfen zurück. Mit Viertelende übernahmen die Achalmstädter wieder die Führung (56:54).

Starkes Schlussviertel

Alles sah vor dem letzten Viertel nach einem weiterhin engen und umkämpften Spiel aus, doch die TSG-Leistungsträger Dronjic und Charlton hatten etwas dagegen. Zunächst traf der erst 19-jährige Neuzugang Julius Albanus einen ganz wichtigen Dreier zum 62:56. Damir Dronjic, der seit Ende der ersten Halbzeit mit einer Handgelenksverletzung spielte zeigte nun seine ganze Klasse und erzielte elf Punkte in Folge. Damit brachte er die TSG wieder vier Minuten vor Schluss zweistellig in Front (73:63). In den letzten Minuten war es dann wieder Charlton, der seine Galavorstellung mit weiteren neun Zählern krönte und den 84:72 Sieg ins Ziel brachte.

Headcoach Vasilios Tsouknidis war mit dem Auftritt seiner Schützlinge, trotz Anlaufschwierigkeiten, zufrieden: „Wir haben heute gemerkt, dass noch viele Abläufe offensiv und defensiv nicht stimmen und noch einiges an Rost vorhanden ist. Die Pause war lange und viele Jungs brauchen noch Zeit, bis sie sich in unser System einfinden, schließlich haben wir viele neue Spieler. Die Jungs haben aber gegen einen schweren Gegner einen guten Job gemacht. Der Sieg war sehr wichtig für die Moral. Schließlich will man immer positiv in die neue Runde starten.

TSG Reutlingen: Charlton (36/4 Dreier), Dronjic (20/2), Gaurina (13/1), Adeboyeku (6), Grubic (4), Albanus (3/1), Egbaiyelo (2), Klay, Janovsky, Schmid, Terzidis, Tomas-Duarte.