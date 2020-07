SV Walddorf gegen SG Reutlingen 2:4Auf dem Rasenplatz in Walddorf entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene und attraktive Partie. Der im Ligabetrieb eine Klasse tiefer spielende SV Walddorf stand in der Defensive kompakt und setzte in der Offensive, gegen den Bezirksligisten aus Reutlinge...