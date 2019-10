Nach dem verdienten 41:39-Sieg in Kornwestheim (100 VfL-Fans waren dabei) und der Niederlage von Fürstenfeldbruck in Horkheim (28:34) ist der VfL Pfullingen neuer Tabellenführer in der 3. Handball-Liga Süd, errang den achten Sieg in Folge. Am Samstag kommt es zum Hit VfL – Fürstenfeldbruck. Sp...