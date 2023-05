Die Ulmer Bundesliga-Basketballer sind nahezu Stammgast in den Playoffs. Seit der Neugründung der Organisation im Jahr 2001 und der ersten Teilnahme an der Meisterrunde 2008/2009 waren die Ratiopharm-Korbjäger nur dreimal (09/10, 10/11, 17/18) nicht vertreten in der „heißesten Saisonphase“.

