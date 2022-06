Schock in der Sommmerpause bei Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm: Trainer Jaka Lakovic zieht es zum spanischen Topklub CB Gran Canaria. Unter anderem Bilbao hatte zdavor Interesse an der Verpflichtung des 43-jährigen Slowenen gezeigt. Was für den ehemaligen Spielmacher der slowenischen Nati...