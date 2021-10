Dreckverschmierte Gesichter, zitternde Sportler und von Schlamm überzogene Räder – all das suchte man bei der Alb-Gold Trophy am Sonntag in Münsingen vergeblich. Beinahe 1000 Teilnehmer hatten auf den drei unterschiedlich langen Strecken der Jubiläumsaustragung gemeldet. Bei besten äußeren B...