Biathlon Mit Wut im Bauch an die Spitze

Osrblie/Notschrei / Ute Gallbronner

Wenn das mit dem Schießen nicht wäre, dann wäre Biathlon viel einfacher – das mag sich so mancher der Sportler des DAV Ulm am Wochenende gedacht haben. Bei der Junioren-WM in Osrblie vermasselten drei Fehler im ersten Stehendschießen Mareike Braun eine bessere Platzierung als Rang 32. „Klar stören mich die drei Fehler, aber der Rest war gut“, sagte die 18-Jährige.

Ähnlich erging es Philipp Lipowitz, der gestern im Einzel der Junioren auf Kurs Top Ten lag und beim dritten Schießen ebenfalls alles aus der Hand gab. Dass beim letzten Schießen dann auch nichts mehr ging, war fast schon egal. Das Rennen war mit fünf Fehlern zu diesem Zeitpunkt für ihn längst gelaufen (44.). Zumindest im deutschen Team gab’s aber Grund zum Feiern, denn Danilo Riethmüller sicherte sich die Bronze-Medaille, nur 4,2 Sekunden hinter dem neuen Junioren-Weltmeister Martin Bourgeois Republique.

Am Notschrei hatte Sabrina Braun ähnliche Gefühle wie ihre Schwester. Beim Deutschland-Pokal zogen am Samstag beim Sprint immer wieder dichte Nebelschwaden ins Stadion. Sechs Fehler – das ist wahrlich nicht der Anspruch der 18-Jährigen, die knapp die Qualifikation zur Jugend-WM verpasst hatte. Am zweiten Tag stand ein Supereinzel an. Zwar wurden es auch hier fünf Fehler, allerdings bei doppelt so vielen Schießen. Die Strafzeit lief Sabrina Braun herein und sicherte sich in 19:24,9 Minuten über sechs Kilometer souverän den Tagessieg.

Bei den Juniorinnen sucht Lena Hanses nach ihren vielen Krankheiten weiter ihre erstklassige Laufform des Vorjahres. Im Sprint reichte es trotzdem aufs Podest (3.). Am zweiten Tag war die 19-Jährige zwar läuferisch dichter dran, musste aber auch fünf Fehler hinnehmen und lag knapp eine Minute hinter Siegerin Jessica Lange (Ruhpolding/19:13,1).

Ganz zum Vergessen war der Sprint nach einer wahren Fehlerorgie für die Jüngeren. In der AK 17 landete Lisa Kohler mit großem Rückstand nur auf Platz 22, Kilian Seybold (AK16/21.) und Mara Biedenbach (AK16/18.) erging es ähnlich. Einzig Charlotte Gallbronner (AK16/1) hatte offenbar mehr Glück und musste sich nur der fehlerfrei gebliebenen Isabel Neugebauer (SC Neubau) geschlagen geben.

Im Super-Einzel rehabilitierten sich die Ulmer. Trotz erneut fünf Fehlern kam Lisa Kohler auf Platz acht, mit einem Rückstand von 1:36,5 Minuten auf Siegerin Johanna Puff (Bayerischzell/19:33,05/5). Charlotte Gallbronner verpasste dieses Mal das Podest als Vierte knapp. Sie lag nach vier Fehlern 27,9 Sekunden hinter Lilli Bultmann (Bad Berleburg/3), die sich in 19:50,7 Minuten durchsetzte. Auch Mara Biedenbach lief ein starkes Rennen und holte sich als Neunte (6/1:43,7 Minuten zurück) ihre zweite Top-Ten-Platzierung. Bei den gleichaltrigen Jungs landete Kilian Seybold (7 Fehler) über 7,5 Kilometer als 17. gute drei Minuten hinter Mathis Färber (Schönwald/6), der in 25:04,2 Minuten die starke Riege der Baden-Württemberg an der deutschen Spitze anführte.

Bei der Junioren-WM in der Slowakei geht es am heutigen Dienstag mit den Staffeln der Jugend weiter. Am Mittwoch sind dann die Junioren dran.