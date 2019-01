Handball-WM Mit Herzblut bei der Sache

Ulm / uwe, tom, seb

Wer sagt, dass er bei den Spielen der deutschen Mannschaft ruhig vor dem Fernseher sitzt, der lügt“, sagt Kevin Betz, früher selbst Handballer und inzwischen Trainer der D-Jugend, in der auch sein Sohn Luca (12) spielt. Wenn Deutschland antritt, sitzt die ganze Familie in Tiefenbach vor dem Fernseher, denn auch Tochter Felicia (9) spielt selbst.

„Deutschland hat eine Weltklasse Abwehr, und wer eine solche Abwehr konsequent durchspielen kann, wird am Ende ganz vorne mitmischen“, sagt Betz. Besonders beeindruckt ist er von Patrick Wiencek: „Was der da in der Abwehr leistet, ist schon erste Sahne.“ Dass die Mannschaft die kleinen Rückschläge wegstecken musste, habe sie sogar gestärkt: „Wenn du als Handballer innerhalb kürzester Zeit zweimal den Ausgleich in letzter Sekunde eingeschenkt bekommst, dann wirst du richtig gallig.“

Was die Kinder Jugendlichen von dieser WM mitnehmen könnten und was Betz ihnen auch zu vermitteln versucht, ist die Einstellung, die passen muss. „Auf der Matte stehen immer sieben hoch motivierte Jungs, die miteinander kämpfen und alles aus sich raushauen für ihr Land. Das sind keine satten Millionäre, die sich den Ball zu schieben wie bei einem Freizeitturnier, sondern echte harte Kerle die kämpfen bis zum Umfallen.“ Entsprechend sagt Luca Betz: „Mit gefällt vor allem der Teamgeist.“

Beim SC Vöhringen ist die WM ganz oben auf der Tagesordnung. Hier ist Public Viewing in der Sportpark-Gaststätte angesagt. Auch der Ruhetag wurde dafür am Montag gestrichen. Ganz vorn dabei ist Rainer Staigmüller. Der 56-Jährige hat selbst hochklassig gespielt, war als Trainer aktiv und ist inzwischen Jugendleiter in Vöhringen.

Staigmüller hofft auf einen Schub für den Nachwuchs durch die WM. Zwar sei man beim SCV gut dabei, von den Minis bis zur B-Jugend stellt man bei Mädchen und Jungs Mannschaften, doch in der Region bröckelt es. „Und die Konkurrenz durch andere Sportarten ist natürlich groß“, sagt Staigmüller. Bei der WM könne man nun aber sehen, welche Faszination Handball ausübt. „Deutschland wird Weltmeister“, das ist für ihn klar: „Weil sie zuhause spielen und mit dem Herzen kämpfen.“ Dass auch die Dänen irgendwie zuhause spielen, nimmt er nicht zu ernst.

Auch die 15-jährige Lea Remlinger setzt auf den Heimvorteil und die Unterstützung der Fans. „Ich finde den Zusammenhalt in der deutschen Mannschaft bombastisch.“ Elena Schmidt (14) tippt ebenfalls auf Deutschland: „Weil der Pekeler einfach der beste Kreisläufer ist.“

Kaum einer kann so gut nachvollziehen wie Philipp Eberhardt, was Nationalspieler Martin Strobel gerade durchmacht. „Allerdings auf einem anderem Niveau“, wie der Kreisläufer des Viertligisten TSG Söflingen klarstellt. Eberhardt wurde letzte Woche am Knie operiert, nachdem er sich am 17. November im Derby gegen Blaustein schwer verletzt hat. „Ich wusste bei Strobel gleich, dass es das Kreuzband ist“, berichtet Eberhardt, der vor drei Wochen zum zweiten Mal Vater geworden ist. Weltmeister wird für ihn Dänemark. Zum einen, weil der Co-Gastgeber im Finale Heimvorteil hat. Zum anderen, weil die Dänen mit Niklas Landin über einen überragenden Keeper verfügen. Auch wenn er sich Deutschland im Finale wünscht, rechnet er mit Frankreich im Endspiel: „Falls diese Konstellation möglich ist.“

Markus Hinkelmann von der HSG Langenau/Elchingen tippt ebenfalls auf Dänemark als Titelträger. Für den Keeper gibt im Endspiel gegen Deutschland, das sich seiner Prognose nach im Halbfinale an diesem Freitag gegen Norwegen durchsetzt, ebenfalls der Heimvorteil den Ausschlag.

Stephan Hofmeister, Handball-Trainer, der schon in Vöhringen, Blaustein und vor allem in Langenau Talente formte und mittlerweile beim Bayernligisten VfL Günzburg eine schwierige Saison durchmacht, ist sich bei der Frage nach dem künftigen Weltmeister sicher: „Deutschland!“ Die Begründung liefert der Coach auf seine Art nach: „Bescheidenheit bringt im Sport gar nichts!“

Warum die Sportart derart faszinierend ist, dafür hat Hofmeister eine spezielle Erklärung: „Es ist die Mischung: Ein bisschen Circus Maximus, da rasen menschliche Maschinen in Höchstgeschwindigkeit aufeinander zu. Ein wenig aller feinste Technik und unglaubliche Akrobatik. Und trotzdem: Fair, voller Respekt und ohne Gejammer. Man muss es lieben.“

Eine solche Liebeserklärung an diese Sportart würden viele unterschreiben. Gerade in diesen Zeiten.