Handball Wiedergutmachung muss sein

Pfullingen / Wolfgang Gattiker

Nach der zweiten Heimniederlage strebt der VfL Pfullingen gegen Zweitligaabsteiger HG Saarlouis Wiedergutmachung an, möchte den zweiten Heimsieg landen. Die Gäste haben zwei Heimsiege in Folge errungen, zuletzt mit 22:21 gegen den HC Oppenweiler, als auch Trainer Philipp Kessler mitspielte und zwei Mal traf. Im Tor steht Pat Schulz, der 17 Paraden zeigte, aber auch Hartz und die Gebrüder Walz sind zu beachten.

Qualität und Erfahrung

Da ein Spieler verletzt länger ausfällt, hat man nachgebessert. So holten die Saarländer aus Bosnien-Herzegowina vom Meister Ljubski Josip Grbavac. VfL-Coach Frederick Griesbach dazu: „Bei uns fällt ja Chris Jabot länger aus, er kann joggen, hat eine Absplitterung am Mittelfuß, aber wir werden nie dafür einen teuren Ausländer holen. Der passt ja nicht in unsere Philosophie.“ Saarlouis sei keine Übermannschaft, aber die hätten, so der VfL-Steuermann, der den Dampfer wieder auf Kurs bringen will, Qualität und Erfahrung.

Man habe, so Griesbach, einige Baustellen, die man intensiv beackert. Panik gibt es keine, weil man beim VfL weiß, woran es liegt. Pfullingen hat jetzt zwei Mal zu Hause gegen Top-Teams verloren. Die Details werden bearbeitet, denn man hat ja ein neues Abwehrsystem eingeführt (5:1) und gelernt. Das kostet Zeit und verlangt Geduld. Griesbach dazu: „Wir haben die Grobform im Kopf, nun geht es an die Details, die Automatismen werden vertieft. Wir möchten die Niederlage vom Samstag gutmachen, den Gast besiegen, haben dann einen guten Start hingelegt. Wir müssen unsere Stärken wie Konter und Tempohandball herausstreichen.“

Der Trainer weiter: „Wir alleine bestimmen das Ergebnis, haben es in eigener Hand, können jeden schlagen. Aber wenn wir die Vorgaben nicht umsetzen, wird es schwierig. Wir müssen die vielen technischen Fehler abstellen, eine Chancenverwertung von unter 50 Prozent darf es nicht mehr geben.“

Die Fans versöhnen

Man habe ein Brett vor der Brust, möchte nun vieles gutmachen, die Fans versöhnlich stimmen und wenn man mit einem Tor gewinnt, ist der Coach zufrieden. Die beiden Punkte müssen in Pfullingen bleiben.

Micha Thiemann hofft: „Wir haben gegen zwei Teams verloren, die zu den Top-Fünf gehören. Wir alleine haben es in der Hand, wie das Spiel endet. Das war vergangenen Samstag gegen Kornwestheim viel zu schlecht, muss und wird besser werden.“

Der VfL möchte zum ersten Mal im vierten Jahr einen einstelligen Platz belegen. Dazu benötigt er Heimsiege, am besten zwölf.