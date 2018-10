Triathlon Von Naturkatastrophen verfolgt

Dettingen / swp

Ende September reiste die Dettinger Triathletin Anja Knapp nach Frankreich, wo in La Baule (Bretagne) für ihre Mannschaft der Liga-Wettkampf stattfinden sollte. Doch kaum angekommen, peitschten Sturmböen die Atlantikküste und die bereits aufgebauten Wettkampfarenen durcheinander.

Am eigentlichen Wettkampftag war kein Wettkampf bei Wetterchaos und desolater Triathlon-Organisation mehr möglich. Das bedeutete letztlich Zusammenpacken und unverrichteter Dinge wieder ins Ermstal zurückkehren.

Zwei Wochen später (Mitte Oktober) war der nächste Start angepeilt. Die Reise sollte in die USA, konkret nach Sarasota (Florida), zum Weltcup-Ereignis gehen. Kurz vor dem Abflug wieder eine Horrormeldung: Auf Floridas Küste steuert ein Hurrikan mit größter Zerstörungswirkung zu. Als dieser die Küste erreichte, war die Dettinger Triathletin in Tampa gerade aus dem Flugzeug entstiegen und heilfroh, am Rande des Zerstörungs-Geschehens in Sicherheit zu sein.

Alligatoren im Wasser

In Sarasota war man in den beiden verbleibenden Tagen bemüht, den Weltcup-Aufbau noch organisieren zu können. Doch dies gelang nur in eingeschränkter Weise. An ein Schwimmen in der aufgewühlten, verdreckten und nunmehr auch in mit Alligatoren angereicherter See im Nathan-Benderson-Park, war nicht mehr zu denken.

Schlussendlich wurde der Wettkampf auf eingeschränkten Straßen zu einem Duathlon umfunktioniert.

Die zweite demotivierende Nachricht für Anja Knapp, die sich beim Duathlon überhaupt nicht wohlfühlt: In der Startaufstellung mit jeweils vier Triathletinnen jetzt auch noch mit Nummer 47 von 65 Mitkonkurrentinnen in der hintersten Startreihe stehend.

Schon nach wenigen Metern war die Startstraße nur noch halb so breit, nach 200 Metern nur noch eine schmale Laufgasse und im hinteren Bereich war bei Stau und Gedränge unter den Athletinnen ein Vorwärtskommen kaum möglich.

Ambitionen dahin

Damit war nicht nur die Freude dahin, sondern auch das Vorhaben, um vordere Platzierungen eingreifen zu können. Beim Sieg der Amerikanerin Renee Tomlin (54.34 Minuten) lief Anja Knapp von der SG Dettingen nach 58.15 Minuten auf Rang 39 über die Ziellinie.

Nunmehr, eine Woche wieder im Ermstal, richten sich die Augen auf das Saisonfinale am kommenden Wochenende mit dem Europacup-Wettkampf in Funchal (Portugal). Doch auch dort ist die Natur aus den Fugen geraten: Vor mehr als einer Woche suchte ein heftiger Wirbelsturm die portugiesische Küste auf und verließ diese mit großen Schäden wieder.

Doch Anja Knapp hofft mit diesem Triathlonwettkampf am Samstag wieder „im Gleis“ zu sein und vor allen Dingen einen guten Saisonabschluss 2018 erreichen zu können. Zu gönnen wäre es ihr allemal, erst recht nach diesen Strapazen und Sturmkapriolen der letzten Wochen.