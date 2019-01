Handball VfL-Endspurt wird nicht belohnt

Pforzheim / Wolfgang Gattiker

Drittligist VfL Pfullingen verlor zum vierten Mal in Folge bei der TGS Pforzheim, wobei der knappe Ausgang täuscht, denn die Goldstädter lagen zwischenzeitlich mit 28:19 vorne (43.), ehe der VfL dann das umsetzte, was Trainer Frederick Griesbach anstrebte, man die Leidenschaft an den Tag legte, die zuvor glatt vermisst wurde.

Der Sportliche Leiter des VfL, Jörg Hertwig, meinte: „Die Abwehrumstellung auf eine 3+3 bewährte sich. Als wir bis auf ein Tor herangekommen waren, verwarf Axel Goller in der Schlussminute etwas leichtfertig – das wäre das Remis gewesen. Schade, denn vor dem Spiel gegen den Spitzenreiter HSG Konstanz wäre ein Punktgewinn toll gewesen.“

Trainer Frederick Griesbach sprach Klartext: „Das war 50 Minuten Katastrophen-Handball und zehn Minuten toller Handball. Einige denken scheinbar immer noch, dass 80 Prozent reichen. Das geht gar nicht, wir brauchen immer von allen 100 Prozent. Die waren in Pforzheim nicht vorhanden – unerklärlich.“

5:0-Lauf – dann nichts mehr

Die Klimovets-Schützlinge führten 6:2 und 9:5, der VfL lief immer einem Rückstand hinterher bis zum 11:7. Dann besannen sich die Echaztäler, kamen besser ins Spiel und ein 5:0-Lauf brachte den VfL mit 12:11 in Führung, als man konzentriert und konsequent spielte. Diese gute Phase war schnell vorbei und nach dem14:14 legten die Gastgeber auch einen 5:0-Lauf hin, führten 19:14.

Nun zog die TGS auf 23:17 und 28:19 (43.) weg. Ein Debakel drohte. Bei 29:21 konnte der VfL, der jetzt kämpfte, die richtige Einstellung zeigte, einen 6:0-Lauf aufs Parkett legen. Keupp, Roth, Breckel, Keupp, Prinz und Thiemann trafen – es stand plötzlich 29:27. Jetzt hatten die Gäste kapiert, wie es geht. Doch Pforzheim kam zum 30:27, als der überragende Marco Kikillus (12 Tore) traf. Nach dem 30:28 konnte Kikillus, der zuvor einen Siebenmeter vergab, auf 31:28 erhöhen. Breckel und Thiemann trafen auf der Gegenseite, brachten den VfL 42 Sekunden vor Schluss auf ein Tor heran, ehe Goller den Ball bekam und den Ausgleich vergab. Torwart Friedrich Gückel hielt einen Siebenmeter, Robin Keupp traf zwei Mal, ihm muss man Zeit geben, die Spielpraxis fehlt noch nach langer Verletzungspause.

Punkt wäre unverdient gewesen

Griesbachs Kommentar: „Wir hätten den Punkt nicht verdient, vergaben zehn Freie und spielten nur zehn Minuten so wie es sein muss, wenn man punkten will. Das Team hat mich enttäuscht, das geht seit Wochen so. Ich hoffe, dass endlich alle kapieren, dass sie vollen Einsatz, also 100 Prozent, bringen müssen. Die Einstellung muss 60 Minuten stimmen, das war nicht der Fall. Da fehlten auch die Emotionen.“

Der VfL-Trainer weiter: „Als Pforzheim im Gefühl des sicheren Sieges nachließ, kamen wir heran, doch die TGS lag mit neun Toren vorne. Das war nicht der VfL, wie ich ihn sehen möchte. Torwart Binder war der entscheidende Mann für den TGS-Sieg, das ist Fakt. Becker hielt uns im Spiel, wurde von der Abwehr ab und zu im Stich gelassen. Nun kommt der Spitzenreiter HSG Konstanz, dann müssen wir nach Kornwestheim, da wackelt der einstellige Platz, den wir mit 18:18 Punkten derzeit einnehmen, der unser Ziel ist.“

So spielten sie

TGS Pforzheim: Binder – Taafel (5), James (1), Kikillus (12/8), Struk (4), Kirschner (1), Wysokinski (1), Prsa, Zweigner, Klimovets, Dykla (4), Versakovs (3)

VfL Pfullingen: Becker, Gückel – List (2), Schmidt (1), Breckel (6), Keupp (2), Stahl (2), Roth (4), Thiemann (7/4), Prinz (2), Jabot (1/1), Möck (1), Haug, Goller (2), Hertwig

Schiedsrichter: Ernst, Friedhoff

Siebenmeter: Pforzheim vergab zwei, der VfL (Jabot) einen. Thiemann verwandelte vier.