Ultralauf Veith läuft in China in die Top 10 und gewinnt ihre Altersklasse

Veith läuft in China in die Top 10 und gewinnt ihre Altersklasse

Dettingen / swp

In Wuhan fand die Internationale Changan Ford Ultra-Challenge über 50 und 100 Kilometer statt. Wie schon die Jahre zuvor, wurde die Dettingerin Pamela Veith von den Chinesen zum Länderwettkampf nach China eingeladen. Die ersten beiden Male fand der Wettkampf in der Wüste Gobi statt, wo die Ermstälerin damals gewann und somit das abermalige Startrecht in China zugeteilt bekam.

Heuer war die Strecke wie im Vorjahr recht flach mit 250 Höhenmetern, führte aber auch komplett über asphaltierte Straßen. Teils wurden die Straßen komplett neu und extra fürs Rennen frisch geteert und für den Verkehr selbst vierspurige Straßen komplett gesperrt.

International war alles dabei, was Rang und Namen im Ultralauf hat, somit auch die Weltmeister über 100 Kilometer, als auch Marathonläuferinnen, die den Marathon in 2:30 Stunden bewältigen.

„Für mich war mein Ziel klar definiert. Nämlich zu versuchen, in die Top 10 zu laufen, was mir dann glücklicherweise auch gelang. Einen Marathon in 2:30 Stunden bin ich noch nie gelaufen, dafür zeigen sich unter schweren Bedingungen meine Stärken. Der Kurs dieses Jahr war für mich eher nicht ideal, da mir schwierigere Strecken eher zusagen“, berichtet Pamela Veith

Start und Ziel waren in der chinesischen Stadt Wuhan um 9 Uhr: Zeitgleich rannten die Teilnehmer über 100 und 50 km los.

Es war schon morgens um 7 Uhr sehr warm mit 18 Grad. Im Laufe des Tages wurden es dann auch 30 Grad Celsius mit hoher Luftfeuchtigkeit, aber auch zum Teil heftigen Windböen. Viele Läufer mussten der Hitze Tribut sollen und beendeten das Rennen vorzeitig.

„Ab Kilometer 30 konnte ich noch zwei Frauen und acht Männer überholen, die schon an ihren Grenzen angekommen waren. Ich fühlte mich sogar besser als zu Beginn“, erzählt die Ermstälerin.

Der Kurs ging von der Stadt hinaus auf endlos erscheinende Schnellstraßen, wo zahlreiche Zuschauer standen und ständig Fotos schossen.

Einzige Baden-Württembergerin

„Über die 50 Kilometer konnte ich nach 4:10:12 Stunden gesund und glücklich als Gesamtneunte der Frauenwertung und Erste der Altersklasse W45 ins Ziel kommen und lediglich 19 Männer waren noch vor mir im Ziel“, lässt Veith wissen.

Aus Deutschland waren noch zwei Frauen und drei weitere Männer dabei, die Dettingerin war allerdings die einzige Teilnehmerin aus Baden-Württemberg. Zudem mussten beide Frauen kurzfristig vor dem Rennen absagen aufgrund gewisser Umstände. Bei den Männern musste einer der Deutschen aufgeben, die anderen Beiden waren auch unter den Top 10 mit ihrem Ergebnis zufrieden.