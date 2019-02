Turnen Erfolge für den SV Hülben

Sigmaringendorf/Metzingen / swp

Der SV Hülben ist beim Bezirkscup Süd in Sigmaringendorf stark vertreten. Drei grün-weiße Turnerinnen nehmen nun den Schwabencup in Angriff.

Am vergangenen Samstag war der SV Hülben mit neun Turnerinnen beim Bezirkscup Süd, LK Einzel Gerätturnen, in Sigmaringendorf am Start.

Gemeldet war starke Konkurrenz aus acht verschiedenen Turngauen, unter anderem Oberliga-Turnerinnen aus Metzingen und Balingen, sowie Regionalliga-Turnerinnen aus Balingen. Die Sportlerinnen traten mit ihren Kür-Übungen in verschiedenen Altersklassen um die Qualifikation zum Schwabencup – früher Landesfinale LK – an.

Den Wettkampfauftakt machten die jüngsten der LK 2, die auch das größte Teilnehmerfeld stellten. In der Altersklasse 12 bis 13 Jahre präsentierte sich Jule Kuder gut, speziell am Boden, fiel aber durch zwei Stürze am Schwebebalken im Endklassement auf Rang elf zurück.

Im zweiten Durchgang kamen in der LK 2 die Mädchen der AK 14-15 an die Reihe. Sarah Baun glänzte vor allem am Boden, konnte aber am Sprung und Stufenbarren noch nicht ganz ihre Leistung abrufen, wurde Sechste.

Ausgeglichenes Niveau

Carla Meinschien turnte alle vier Geräte souverän und sturzfrei durch und landete auf Rang sieben. Mara Gaßner zeigte am Boden ihre gewohnte Stärke und holte mit ihrem gelungen Yamashita die zweithöchste Wertung am Sprung. Am Barren und Balken musste sie einen Sturz verkraften, wurde Achte. Insgesamt unterstrichen die drei Turnerinnen der AK 14-15 ihr ausgeglichenes Niveau. Ihre Endergebnisse lagen nur 1,80 Punkte auseinander.

Im letzten Durchgang in der LK 1, ging in der AK 14-15 Liliana Eisele an die Geräte. Ihr gelang ein ausgezeichneter Wettkampf und sie holte sich am Schwebebalken sogar die drittbeste Note. Insgesamt erreichte sie Platz drei und durfte sich über die Zulassung zum Schwabencup freuen.

In der AK 16+ der LK 1 gingen Gina Lara Blankenhorn, Melanie und Valerie Burdukov sowie Marga Hinderer an den Start. Gina Lara Blankenhorn war erneut die jüngste Teilnehmerin in dieser Altersklasse. Sie überzeugte aber durch einen sturzfreien Wettkampf und konnte mit ihrer schwierigen und ausdrucksstarken Bodenkür eine hohe Wertnote erzielen. Sie kam auf Rang zehn.

Beeindruckend mit Höchstnoten

Marga Hinderer turnte an allen Geräten sehr gut und erhielt am Sprung und am Boden hohe Bewertungen. Sie wurde Fünfte und lag nur 0,05 Zähler vom Qualifikationsrang entfernt.

Auch Melanie Burdukov turnte einen starken Vierkampf. Sie glänzte am Boden und holte sich dort die Tagesbestnote. Als Dritte in der Gesamtwertung gelang ihr, wie im vorigen Jahr, die Qualifikation zum Schwabencup problemlos.

Ihre Schwester Valerie lieferte einen beeindruckenden Wettkampf. Nach einem langen Tag, der für sie sogar mit dem Kampfrichtereinsatz im ersten Durchgang begann, gelangen ihr nahezu perfekte Übungen. An allen Geräten konnte sie über 13 Punkte erzielen und erhielt am Sprung und Stufenbarren die Höchstnoten.

Sie siegte in der LK 1 AK 16+ und darf als dritte Turnerin erneut am Schwabencup im März in Öhringen die Farben des SV Hülben vertreten.