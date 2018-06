Frauenhandball Ungarische Hilfe für die linke Seite

Metzingen / Joachim Zühlke

Nach dem Weggang von Ina Großmann und der erneuten Kreuzband-Operation von Dorina Korsos haben sich die Verantwortlichen des Frauenhandball-Bundesligisten TuS Metzingen entschlossen, eine weitere Spielerin für die Linksaußenposition zu verpflichten. Dabei wurde die TuS Metzingen in der Heimat von Geschäftsführer Ferenc Rott fündig und kann mit Júlia Hársfalvi einen weiteren Neuzugang vermelden.

Die 21-jährige Ungarin wird für ein Jahr vom Champions-League Sieger Györi ETO KC ausgeliehen und bildet zusammen mit Katharina Beddies vorerst das Linksaußen-Gespann bei den Pink Ladies. In der Spielzeit 16/17 konnte die technisch gut ausgebildete Linksaußen mit Györ die Champions League gewinnen. Letzte Saison war sie auf Leihbasis für den ungarischen Erstligisten Debreceni VSC aktiv. Dort empfahl sich die Außenspielerin auch für die ungarische Nationalmannschaft und konnte 2017 ihr Debüt unter Nationaltrainer Kim Rasmussen geben. Die Entscheidung wurde von den TuS-Verantwortlichen natürlich in direkter Abstimmung mit dem neuen Trainer André Fuhr getroffen, der am Montag seine Arbeit offiziell bei den Metzingerinnen aufnehmen wird.