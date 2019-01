Ski nordisch Überzeugende Resultate

ergo

Vom SSV-Cup in Isny sind die drei Vereine von der Alb mit überzeugenden Resultaten nach Hause gekommen. Gleich acht Mal standen Langläufer aus der Region ganz oben auf dem Podest. Die nasskalten Bedingungen im Allgäu waren, gepaart mit Schneefall, nicht einfach. Die Äbler machten beim Griff in die Materialkiste allerdings nicht viel falsch und hatten gute Bretter unter den Füßen.

Lena Mettang vom WSV Mehrstetten gewann nicht nur klar die Wertung in der Kategorie U15, 15,1 Sekunden vor Klara Ohngemach, sondern lief auch die schnellste Zeit über die fünf Kilometer der Damen überhaupt. In ihrer Kategorie belegte SZ-Römerstein-Läuferin Antonia Weeger mit 3:28,3 Minuten Abstand Platz vier.

In der Herren-Kategorie 41 gab es für die Älbler über zehn Kilometer ebenfalls einen Doppelsieg. Wie schon beim Brendschild, war wieder Michael Mettang (WSV Mehrstetten) der Schnellere. Gemeinsam mit Matthias Etzel (SZ Römerstein) gestartet, zog er in der dritten Runde weg und hatte im Ziel schließlich 13,5 Sekunden Vorsprung. In der Gesamtwertung siegte der Leutkircher Christian Völz 1:51 Minuten vor Vegard Brechenmacher (Baiersbronn) und Michael Mettang (+2:38).

In der Damen-Kategorie kam es zu einem Duell der Schwestern Katja Mettang und Isabell Hagmaier um Rang drei. Die fünf Jahre jüngere Katja Mettang gewann die „Bremelauer Vereinsmeisterschaften“ in 21:13 Minuten mit 29 Sekunden Vorsprung. Der Tagessieg ging an Annette Ammann (Leutkirch, 20:17,5).

Jonas Schwenk von der Skizunft Römerstein wurde in der U16 (7,5 Kilometer) auf Platz zwei notiert. Die 2:44,8 Minuten Rückstand auf Florian Horelt (Niederwangen) kamen auch durch ein Missgeschick zustande. Schwenk ging auf eine vierte Runde, anstatt nach drei Runden in Richtung Ziel einzuschwenken. Dabei war er bereits einige hundert Meter in die Runde hinein gelaufen.

Eine Woche vor dem Deutschen Schülercup am Notschrei gewann Simon Bächtle (Römerstein) die Kategorie U14 mit 27,7 Sekunden Vorsprung auf Tim Paitz aus Isny und 1:09,6 vor Marius Mettang (Mehrstetten). Levin Etzel (Römerstein, +1:55,4) wurde Fünfter. Bei den weiblichen Altersgenossinnen gewann Hanna Schiller (Mehrstetten) etwas überraschend mit 9,2 Sekunden Vorsprung auf Katharina Hieber (Weiler i.d.B.).

Etzels Pauschallob

„Ich habe alle meine Läufer gelobt“, erklärte SZ-Coach Matthias Etzel. Vor allem stilistisch seien sie alle „sehr sauber“ gelaufen. „Das ist eine Basis, auf der wir aufbauen können.“ Für Elli Klebba (SZ Römerstein) galt das auch. Sie gewann die 1,7 Kilometer lange Distanz der U10 mit deutlichen 1:48,7 Minuten vor der Ulmerin Johanna Dake. Ihre Vereinskollegin Talitha Etzel (U11) gelang als Zweite mit einem Rückstand von 49,2 Sekunden auf Mattea Grieshaber (Agenbach), sieben Zehntel vor Luzie Staudenmaier (Heubach) der Sprung aufs Podest. Lara Schrade (Mehrstetten) wurde mit 1:58,6 Minuten Differenz Vierte.

In der männlichen U11 überraschte Robin Schleker vom SV Bremelau mit Rang drei. Schleker hatte dabei nur 15,8 Sekunden Rückstand auf den Sieger Jonas Reich von der gastgebenden Skiläuferzunft Leutkirch, der sechs Sekunden vor seinem Vereinskameraden Julian Günther gewann.

Tim Feller und Nico Füllemann lieferten sich in der U12 ein vereinsinternes Duell. Die beiden Römersteiner waren nach 3,4 Kilometern schließlich um 18,9 Sekunden getrennt, lagen damit aber deutlich vor der Konkurrenz. Tom Waidelich (Kniebis) hatte bereits 1:00,6 Minuten Differenz auf Feller. Julius Schiller (Mehrstetten) landete mit 2:51,0 Minuten Rückstand auf Platz neun.

Auch in der weiblichen U12 gab es einen Sieg für die Älbler. Paulina Lange vom WSV Mehrstetten bestätigte ihre gute Verfassung und gewann. 12,3 Sekunden war sie schneller als Alina Hieber (Weiler i.d.B.). „Wir können mit unseren Ergebnissen wirklich sehr, sehr zufrieden sein“, bilanzierte WSV-Coach Michael Mettang. In dieser Altersklasse gelang Charlotte Weeger (SZ Römerstein) mit 42,6 Sekunden Rückstand die drittschnellste Zeit.

In der U13 überzeugte Teamgenosse Luis Füllemann auf Rang zwei. Er musste sich nur Jakob Moch vom WSV Isny geschlagen geben, der 29 Sekunden schneller war. Rico Schleker beendete den Wettkampf mit 3:22,5 Minuten Differenz auf Platz sechs. In der U8 sah man einen Mehrstetter Doppelsieg durch Simon und Moritz Schiller und in der U9 gewann Juliane Mettang, während Annabell Schiller Dritte wurde.

Weitere Ergebnisse

Herren (10km): 7. Markus Allgaier (Mehrstetten, +5:57), 10. Robert Schleker (Bremelau, +10:46), 11. Frank Alber ( +14:21), 12. Tilmann Schwenk (+14:41), 14. Stefan Eich (alle Römerstein, +19:40).

Damen (5km): 5. Ariane Füllemann +4:16,5), ..7. Simone Klebba (beide Römerstein, +4:42).

U13 weiblich (3,4km): 5. Hanna Raible (Mehrstetten, +0:57,9), 8. Leni Klebba (+1:52,6), 9. Mia Etzel (+1:57,1).

U10 männlich (1,7km): 8. Felix Allgaier (Mehrstetten, +1:16,5), 9. Carlo Steinle (Römerstein, +1:44).