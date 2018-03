Handball TVN immer tiefer im Sumpf

Hochdorf-Assenheim / Alexander Mareis

Nico Helds Stimme ist leise geworden, wirkte streckenweise kraftlos. Der Geschäftsleiter des TV Neuhausen kämpft seit einiger Zeit mit Erkältungen, kommt gesundheitlich nicht so ganz auf die Beine. „Vermutlich trägt daran der Stress mit dem TVN eine Mitschuld, das Wetter ist aber auch mehr als bescheiden“, meint er.

Seine Neuhäuser Handballer machen es dem 18-Jährigen nicht einfach. Auch das als Abstiegs-Endspiel titulierte Match beim Tabellenvorletzten TV Hochdorf ging am Samstagabend in die Binsen, letztlich kehrte der TVN mit einer 26:29-Niederlage aus dem Rhein-Pfalz-Kreis zurück.

„Uns laufen die Spiele davon, wir brauchen endlich Punkte“, meint Held sechs Spieltage vor Schluss. Weil die Konkurrenz im Tabellenkeller punktete, liegen die Metzinger Vorstädter nun schon drei Punkte hinter dem ersten sicheren Nichtabstiegsrang, Platz 13, zurück.

In Hochdorf-Assenheim sahen die nur 306 Zuschauer einen TVN, der schwer in die Gänge kam. In der 14. Minute hatte sich der TV Hochdorf einen Drei-Tore-Vorsprung beim 8:5 verschafft, nicht ganz zufällig war Tim Götz der Vollstrecker - insgesamt zehn Mal traf er in die Maschen und machte den Gästen über die gesamte Spielzeit zu schaffen. Beim 12:7 (22.) trennten dann erstmals fünf Tore die beiden Teams, eine Vorentscheidung schien sich anzubahnen. Doch ein 4:0-Lauf brachte den TVN bis zur 27. Minute auf 12:11 heran, auch beim 15:13-Pausenstand war noch alles offen.

Nach dem Seitenwechsel baute Hochdorf zwar zunächst auf 16:13 (33.) und 17:14 (36.) auf, dann folgte allerdings die zweite gute Phase der Ermstäler. Sie bekamen mehr Zugriff in der Abwehr, verloren im Spiel nach vorne weniger Bälle. Die Folge war, dass sich der Spieß drehte und plötzlich der TVN mit 20:19 (41.) 21:20 (44.) und 22:21 (46.) vorne lag.

„Wir haben dann aber durch Undiszipliniertheiten den Trumpf aus der Hand gegeben und sechs Strafminuten in der Schlussviertelstunde kassiert“, klagt Nico Held.

Trainer Ferdinand Michalik, der erstmals nach seinem Rippenbruch überraschend auflief und primär in der Abwehr mithalf, beschreibt das folgende Unheil ähnlich: „In der entscheidenden Phase kassierten wir die Rote Karte gegen Michel Stotz und eine Zeitstrafe gegen Daniel Reusch. Danach haben wir acht Minuten lang kein Tor mehr geworfen und Hochdorf wandelte das 21:22 in ein 24:22 um. Nachdem wir uns zwei Mal zuvor noch zurückgekämpft hatten, war uns ein drittes Mal in der restlichen Zeit nicht mehr vergönnt.“

Die letzten fünf Minuten verwalteten die Gastgeber geschickt, ließen nichts mehr zu und fuhren über 26:24 (56.) und 28:24 (58.) ihren sechsten Saisonsieg ein.

„Aus unserem Rückraum kam viel zu wenig. Nur das gute Kreisspiel und die Außen Marcel Meyer und Mario Laurenco hielten uns im Spiel“, kritisiert Nico Held, der nun auf die folgenden zwei Partien bei den personell arg dezimierten Rhein-Neckar Löwen II und daheim gegen Schlusslicht SG Köndringen/Teningen baut.

Übrigens: Aus dem Kader des Württembergligisten TVN II war wider Erwarten nur Mike Pracht in die „Erste“ nachgerückt, kam in Hochdorf war nicht zum Einsatz.