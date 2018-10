Handball TVN II lädt zum Derby

Region / swp

TV Neuhausen II – SG Ober-/Unterhausen (Samstag, 20 h)

Es kommt zum Spitzenspiel des Spieltages in der Landesliga, Staffel 2. Spitzenreiter TV Neuhausen II trifft auf Verfolger SGOU. Dort steht mittlerweile ein alter Bekannter an der Seitenlinie. Es ist das Duell zwischen ehemaligem Neuhäuser Trainer und dem damaligen Kapitän. Thomas Dangel trainierte die Ermstäler bis zum Ende der Saison 2013/14. In dieser letzten Saison assistierte der heutige TVN-II-Coach Markus Bühner, früher Kapitän und gewitzter Werfer, an der Seitenlinie. Auch deshalb ist es für Beide ein besonderes Spiel, zumal sie nach wie vor in Kontakt stehen. „Ich konnte damals viel von Thomas lernen im ersten Jahr als Co-Trainer“, erinnert sich der Neuhäuser Kommandogeber. Doch seitdem ist einige Zeit vergangen, Bühner half zwischenzeitlich in der 3. Liga aus, war mit seiner Sieben in der Württembergliga. Dangel wirkte drei Jahre bei der HSG Schönbuch, man traf sich im vergangenen Jahr bereits zwei Mal.

Für Markus Bühner ist die Zielsetzung freilich eindeutig: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und jetzt unsere Serie fortsetzen. Da muss mehr passen als in den Wochen zuvor, denn die SGOU ist stark, die zähle ich zu den Aufstiegsaspiranten.“

Naturgemäß schiebt Dangel als Gäste-Trainer die Favoritenrolle eher in Richtung Hofbühl und weiß: „Wir werden den TVN natürlich nicht aus der eigenen Halle schießen. Aber um Punkte betteln werden wir auch nicht.“

Die Vorzeichen sind also ausgeglichen vor dem Derby zwischen dem Tabellenersten und -vierten. Neuhausen II muss wohl auf Sascha Reusch und Johannes Rödel verzichten, die beide noch angeschlagen sind. Bei der SGOU fehlt dafür Julian Hagmaier. Doch beide Teams sind breit genug aufgestellt, um eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken zu können. Dort treffen sich dann nicht nur die beiden Trainer wieder, sondern auch einige Spieler. Auf Seiten der Neuhäuser war Daniel Jungel lange Zeit bei der SGOU am Ball. Auch Daniel Fesser und Steffen Buck haben eine Lichtensteiner Vergangenheit. Andersherum war Daniel Tröster lange für den TV Neuhausen aktiv, jetzt greift er wieder für seinen Heimatverein in den Harztopf. Es ist also ein Derby der vielen und besonderen Verbindungen. Wer am Ende die Nase vorne hat, weiß man nach 60 Minuten am Samstagabend.

HSG Rottweil gegen

TSG Reutlingen (Sa., 20 Uhr)

Nach den letzten drei Spielen, die alle ein Derby waren, trifft die TSG mit der HSG Rottweil auf einen Gegner, der neu in der Landesliga ist und einen soliden Start mit 5:5 Punkten hingelegt hat. „Mit Rottweil bekommen wir einen Gegner, der schwer einschätzbar ist. Wir sind also gewarnt und werden hellwach sein“, meint Trainer Marcus Grimm.

Mit dem Sieg gegen den TSV Dettingen hat die TSG gezeigt, welche geschlossene Mannschaftsleistung sie auch in schwierigen Phasen zeigen kann und dass auf Spieler aus der zweiten Reihe in Phasen des Personalmangels Verlass ist.

Die Verletzungssorgen ließen ein wenig nach. „Von einer Situation, in welcher man aus dem Vollen schöpfen könnte, kann man noch nicht sprechen. Aber wir haben am Wochenende wieder eine breitere Kaderdecke,“ kündigt der Reutlinger Kommandogeber an.

SG H2Ku Herrenberg II gegen

VfL Pfullingen II (Sa., 17.45 h)

Nach einem kämpferischen Sieg gegen das Schlusslicht TV Weilstetten II will das Team vom Ufer der Echaz die nächsten beiden wichtigen Punkte auf die Habenseite bringen. Nach der Erkenntnis, dass man mit 15 wirklich guten Minuten in dieser starken Landesligastaffel nichts gewinnen kann, heißt es 60 Minuten lang eine konstant aggressive Abwehr zu stellen.

Nach der Niederlage gegen die SG Ober-/Unterhausen sind die Gastgeber sicherlich hochmotiviert, um es der Zweitvertretung des Drittligisten so schwer wie möglich zu machen.

Die blau-weiße Mannschaft um VfL-Coach Bauer freut sich auf zahlreiche Unterstützung in der Ferne.

TSV Dettingen gegen

TSV Köngen (Sonntag, 17 Uhr)

Nach der ärgerlichen 27:33-Derbyniederlage bei der TSG Reutlingen möchten sich die Dettinger postwendend rehabilitieren. Die Heimaufgabe am frühen Sonntagabend gegen den TSV Köngen könnte hierfür zur richtigen Zeit kommen. Die Bilanz der Gäste muss in Dettingen niemanden übermäßig einschüchtern, wenngleich die Ermstäler ihren Gegner sicherlich mit viel Respekt empfangen werden. Mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus fünf Spielen befinden sich die Köngener in Reichweite zu ihren Gastgebern, die erst einen Sieg bei drei Niederlagen und einem Remis landen konnten. Nur das Derby gegen den damals chancenlosen TV Großengstingen bescherte dem TSV Dettingen ein Erfolgserlebnis beim hohen 40:24. Aber danach ließ nicht mehr alles wie gewünscht. In Aixheim verloren die Blau-Weißen mit 22:27, daheim gegen die HSG Rietheim-Weilheim sprang nur ein 30:30-Remis heraus und über die 27:33-Pleite in Reutlingen war man im Dettinger Lager natürlich besonders betrübt. Die Köngener erlitten zwar zuletzt ein 20:34-Debakel gegen den TV Neuhausen II, sollten daran aber nicht gemessen werden. Bei der HSG Rietheim-Weilheim siegten die Grün-Weißen mit 22:16, die SG H2Ku Herrenberg wurde in Köngen mit 30:23 abgefertigt.

Letztlich haben am Sonntag aber beide Teams etwas aus der Vorwoche gutzumachen.

TV Weilstetten gegen

TG Großengstingen (Sa., 18 h)

Absolutes Kellerduell in der Handball-Landesliga: Im Aufeinandertreffen zweier noch siegloser Teams erwartet der Tabellen-