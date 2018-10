Handball-Landesliga TVN II behauptet Spitze eindrucksvoll

Region / swp

TSV Köngen gegen

TV Neuhausen II 20:34 (7:18)

Schon zur Pause war die Partie entschieden. Denn nach ausgeglichenem Beginn und dem Zwischenstand von 4:5 (13.) gelangen den Hausherren nur noch drei Treffer bis zur Halbzeit. Ab dem 5:7 (17.) war der nächste Treffer des TSV jener zum 6:11 (24.). Der siebte führte dann zum 7:17 (30.), ehe Tim Reusch zum 7:18-Pausenstand einwarf. Die TVN-Abwehr bot eine herausragende Vorstellung.

Nach dem Pausentee zogen die Neuhäuser weiter davon, beispielsweise so geschehen beim 10:26 (42.) durch Christoph Klusch, der sagenhafte zwölf Tore zum Auswärtserfolg beisteuerte. Über 15:27 (49.) und 17:31 (56.) ging es zum Endstand von 20:34 empor. Damit übernimmt Neuhausen auf Grund der besseren Tordifferenz die Tabellenspitze vor der HSG Albstadt. Am kommenden Wochenende kommt dann die SG Ober-/Unterhausen in die Hofbühlhalle.

TV Neuhausen II: Spitz, Lutter – Pohr (4), T. Reusch (5), Klusch (12/2), Maier (1), Brockhaus (3), Notz, Jungel (3), Rohtweiler, Setzer (je 1), Euchner (2), Fesser (2), Bodechtel.

VfL Pfullingen II gegen

TV Weilstetten II 33:29 (16:17)

In den ersten Minuten war es eine ausgeglichene Partie mit munterem Torewerfen auf beiden Seiten. So stand es nach sechs Minuten schon 5:5. Das Spiel verlief so weiter, ehe die Zollernäbler per 0:4-Lauf den Spielstand auf 10:15 stellten. Zur Halbzeit kämpfte sich der VfL II wieder heran, glich sogar aus, musste dann jedoch mit dem Pausenpfiff das 16:17 hinnehmen. Die zweite Hälfte verlief ähnlich. Die Weilstetter führten fast durchweg, in der 45. Minuten sogar wieder mit vier Toren. Dann nahmen die Bauer-Schützlinge den Kampf an, stellten eine bessere Abwehr und konnten so in Minute 52 auf 27:27 stellen. Weilstetten II ging noch einmal in Führung, ehe der VfL mit einem 5:0-Lauf die Weichen auf Sieg stellte. Matthias Reiff wurde in der 49. Minute nach der dritten Zeitstrafe disqualifiziert.

VfL Pfullingen II: Bantle, Buck – Roth, Lehmann (1), Nothdurft (2), T. Müller, Reiff (2), Werner (2), Mager (4), Klett, Finkbohner, Greve (3), L. Müller (12/5), Bauer (7).

TSG Reutlingen gegen

TSV Dettingen 33:27 (18:12)

150 Zuschauer sahen einen völlig ungefährdeten 33:27 (18:12)-Derbysieg der TSG Reutlingen über den TSV Dettingen. Die Reutlinger konnten es dabei verkraften, dass Levi Leyh, Armin Hatic, Michael Buck, Billy Bantle und Johannes Carle aus den unterschiedlichsten Gründen fehlten und somit fast die komplette Start-Sieben nicht zur Verfügung stand. Von Beginn an agierte das Team um Kapitän Rok Selakovic im Angriff überaus mutig sowie zielstrebig und leistete sich kaum Fehlwürfe oder technische Fehler, sodass man schnell mit 4:1 (9.) in Front lag. Bereits in dieser Phase zeichnete sich ab, dass Routinier Daniel Schaal, der ursprünglich seine Laufbahn in der dritten Mannschaft ausklingen lassen wollte, ein großer Faktor dieses Spiels werden sollte. „Mit seiner Erfahrung und Torgefährlichkeit hat er in das junge Team unheimlich viel Stabilität gebracht. Umso mehr freut es mich, dass er einige Treffer zum Sieg beisteuern konnte. Gleiches gilt für die Spieler aus der 2. Mannschaft“, lobte TSG-Trainer Marcus Grimm. Nach einem Dettinger Doppelschlag zündeten die Achalmstädter ihren Turbo und zogen innerhalb von vier Zeigerumdrehungen auf 9:3 (15.) davon. Dettingen konnte nach einer Auszeit zwar kurzzeitig etwas verkürzen, doch bereits zur Halbzeit leuchtete ein 18:12 von der Anzeigetafel.

Zwei weitere Treffer des quirligen und insgesamt sieben Mal erfolgreichen Maximilian Ludescher sowie ein Treffer von Daniel Schaal, der ebenfalls sieben Torerfolge verbuchen konnte, sorgten unmittelbar nach Wiederanpfiff mit dem 21:13 (34.) fast schon für die Vorentscheidung. Eine kleiner Schlendrian im Angriffsspiel sorgte dafür, dass die Gäste eine Viertelstunde vor Schluss nochmals auf 24:19 (46.) verkürzen konnten. Doch Reutlingen hatte die passende Antwort parat, vernagelte das eigene Gehäuse und setzte mit mehreren Gegenstößen die entsprechenden Nadelstiche, sodass spätestens mit dem 28:21 (52.) durch den bärenstarken Simon Ofenheusle der dritte Heimsieg in trockenen Tüchern war.

TSG Reutlingen: Selakovic, Memisahovic - Selesi (2/1), Schaal (7), Wiedwald, Löchle (2), Müller, Ludescher (7), Ofenheusle (7), Greve (5), Groß, Vennebusch (1), Mayer (2), Frey

TSV Dettingen: Bader, Maginski - Müller, Fritz (6), Brodbeck (4), Wille (2), Schmauder (2), Muckenfuß (1), Bauknecht (3), Krohmer, Euchner (6/4), Weber, Hartl (2)

SG Ober-/Unterhausen gegen

SG Herrenberg II 34:27 (19:14)

Am Anfang stotterte der SGOU-Motor, doch nach der ersten Viertelstunde wachte das Dangel-Team so langsam auf und egalisierte den Drei-Tore-Rückstand in kürzester Zeit. In Überzahl stellte man die SG H2Ku Herrenberg II vor große Probleme und ergatterte sich diverse Bälle, welche sich in einer 19:14-Pausenführung niederschlug.

Im zweiten Spielabschnitt musste man auf Pascal Werz verzichten. Ebenfalls ohne Spielanteil blieben Johannes Schmid, Moritz Wild (beide krank) und Julian Hagmaier (verletzt). Somit mussten es die verbliebenen SGOU-Spieler richten. Und die machten ihre Sache ordentlich. Beim 31:22 stellten die gastgebenden Hausener die Weichen auf Sieg und ließen die SG H2Ku II nicht mehr ran kommen.

SGOU: J. Maier, M. Fischer - P. Werz (3/1), M. Bordt (4), A. Symanzik (4), F. Grauer (5), D. Sarpkaya (1), S. Hejny (5), D. Tröster (3/1), T. Bochtler (2), F. Grauer (4), P. Althaus (3), J. Schmid

TV Großengstingen gegen

HSG Albstadt 29:32 (13:16)

Der noch sieglose Aufsteiger TV Großengstingen erwies sich als ebenbüriger Gegner und stellte das Spitzenteam HSG Albstadt vor viele unlösbare Aufgaben. In der zehnten Minute brachte Manuel Hummel den Lilaweißen letztmals beim 6:5 in Front, ehe sich Albstadt, angetrieben durch den ehemaligen Juniorennationalspieler Patrick Lebherz und den ehemaligen Drittligaspieler Lukas Mayer, auf 7:10 davonzog. Der TVG blieb jedoch weiter dran, vermied einfache Fehler und unterband somit die schnellen HSG-Konter. In der 27. Minute konnte Steffen Hummel zum 13:13 ausgleichen, ehe die Albstädter (auch dank strittiger Pfiffe der Schiris) zum 13:16-Halbzeitstand enteilten.

Nach Wiederanpfiff ließ der Aufsteiger weiterhin nicht locker und brachte die HSG langsam ins Grüblen. Oliver Leuze sorgte mit zwei Toren in Folge in der 40. Minute für den 20:21-Anschluss und die Lila-Hemden schnupperten an einer Sensation. Bis zur 50. Minute konnte der TVG die Partie dann auch offen gestalten, was wieder einmal mit der starken Leistung von Torhüter Simon Trostel zu verdanken war. In den letzten Spielminuten konnte sich Albstadt bis zur 58. Minute auf sechs Tore zum 31:25 absetzen – die Partie war gelaufen, der Favorit hatte sich trotz enormer Gegenwehr des TVG behauptet.

TV Großengstingen: Trostel – S. Hummel (5), Leuze (2), K. Hummel (3/1), Azevedo (4), Reisch, J. H. Hummel (1), Kinzelmann (2), Balaj (1), M. Hummel (2), Schwarz (7), Grünewald (2), M. Häcker.