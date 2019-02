Handball TVN holt ein variantenreiches Trio

Neuhausen / Sebastian Buck

Der Neuhäuser Traditionsverein bastelt weiter an der ersten Mannschaft für die kommende Handball-Spielrunde 2019/20. Mit Max Hartl und Marc Euchner kommen zwei Dettinger. Außerdem wechselt der Youngster Raphael Sauter vom TV Gerhausen an die Erms.

Ein Paukenschlag ertönt im Ermstal. Denn im jüngsten Neuzugangspaket des TV Neuhausen sind auch zwei Akteure vom Nachbarn TSV Dettingen/Erms enthalten: Max Hartl und Marc Euchner. Der 29-jährige Bruder von Abwehrstratege Kai Euchner wechselt nun ermsabwärts und schließt sich dem TVN an.

„Es gab ja immer wieder Kontakt und jetzt lief es so zusammen, dass ich etwas Neues in Angriff nehmen will“, meint Euchner zu den Gründen seines Wechsels.

Bekanntes Umfeld

Sieben Saisons war er beim TSV Dettingen/Erms, ehe er jetzt den Verein wechselt. Den TVN kennt er bekanntlich durch seine Brüder bereits bestens.

„Im Grunde ist mir das Umfeld und die Mannschaft ja nicht fremd“, bekennt der Neuzugang, der vor allem am Kreis wirbelt, bei Bedarf aber auch im Rückraum aushelfen kann.

Stichwort Rückraum: Hier kann auch der zweite Dettinger mitmischen. Doch auch für die rechte Außenbahn ist Max Hartl zuständig. Nun hat er die „Chance ergriffen, höher zu spielen.“

Auch der 23-Jährige freut sich über die neue Herausforderung, hat bereits mit dem TSV Wolfschlugen Erfahrungen in der fünfthöchsten Spielklasse gesammelt. Das Ziel für die kommende Runde steckt er nicht zu hoch, setzt erst einmal darauf, dass sich die neue Mannschaft zusammenfindet.

„Aber dafür haben wir auch den richtigen Trainer“, ist er überzeugt, dass Markus Bühner die Truppe zum Erfolg führen wird.

Der Dritte im Bunde ist Raphael Sauter. Der 20-jährige Jungspund bildet in Zukunft wohl die erweiterte Flügelzange mit Christoph Klusch und Hartl. Sauter kommt vom TV Gerhausen, der aktuell in der Württembergliga Süd im hinteren Mittelfeld rangiert.

Der Grabenstetter freut sich auf „solch einen Traditionsverein“ und war sofort überzeugt vom Konzept der Neuhäuser Verantwortlichen: „Das ist einfach überragend, was sie da vorhaben fürs nächste Jahr.“

Der Youngster genoss seine Ausbildung schon in den frühen Jahren in der B-Jugend bei Frisch Auf Göppingen, spielte zudem A-Jugend-Bundesliga mit dem TVB Stuttgart. Ein absolutes Top-Talent also.

Von allen Neuen überzeugt

Teammanager Benjamin Schweizer ist freilich überzeugt von allen Neuzugängen und erklärt: „Das sind körperlich sehr robuste Spieler, die uns immens verstärken. Mit Marc bekommen wir einen Kreisläufer, der anders spielt als Tim, da werden wir variabler vorne. Max hilft uns auch gerade im Rückraum mit seiner Präsenz weiter – in Kombination mit Jo Rödel bekommen wir da mehr Dampf aus der zweiten Reihe. Und Raphael ist für sein Alter und seine Größe ein absolutes Kraftpaket auf außen.“

Im Metzinger Stadtteil Neuhausen ist man sich also sicher, dass man selbst viel Spaß haben wird mit den Neuen – den Gegnern in der fünftklassigen Württembergliga hingegen bereitet die neugewonnene Schlagkraft der Blau-Weißen vom Hofbühl wohl schon jetzt Kopfzerbrechen.