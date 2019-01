Frauenhandball TusSies vor dem Abschied aus Europa

Metzingen / Wolfgang Seitz

Nach der 25:28-Niederlage gegen Herning-Ikast Handbold (Dänemark) sind die Chancen der TuS Metzingen aufs Weiterkommen im EHF-Cup nur noch theoretischer Natur.

Die klare Ansage kam von Hallensprecher Joachim Zühlke schon vor dem Spiel. „Wir müssen mit mindestens vier Toren Differenz gewinnen, um das direkte Duell mit Herning-Ikast für uns zu entscheiden.“ Damit wäre nach der 28:31-Niederlage aus der Vorwoche gegen ebendiesen Gegner die Chance aufs Weiterkommen gewahrt gewesen. Selbige Rechnung hat Trainer André Fuhr aufgemacht und seinen Mädels, die freilich auch des Rechnens mächtig sind, so vermittelt.

Auf dem Lösungsweg verfuhren sich die TusSies aber gewaltig, die das Tempo der Däninnen zunächst nicht mitgehen konnten. Sehr erstaunlich, ist das Tempospiel doch eigentlich das der Metzingerinnen. „Ikast macht es überragend“, befand Manager Ferenc Rott schon in der Halbzeit. Der Gast ging mit einem Affenzahn auf jede Lücke, arbeitete entschlossen in die Tiefe, vor allem Ex-TusSie Tonje Loseth, die sich alle Freiheiten nahm. André Fuhr nahm bereits nach vier Minuten die erste Auszeit – und hatte allen Grund dazu. Ikast führte mit 4:1. Langsam wurde es besser, wobei seine Mannschaft sehr verschwenderisch mit den Chancen umging.

Es sah gar nicht mehr so schlecht aus, als Shenia Minevskaja per Strafwurf auf 8:9 (18.) gestellt hatte. Danach wurde es aber wieder richtig übel. Kelly Vollebregt und Dorina Korsos scheiterten, Tonje Loseth traf dafür zwei Mal. Es stand 10:16 zur Halbzeit. Weitere Zahlen: 13 Fehlwürfe der TuS, von denen Ikast-Keeperin Sabine Englert einiges wegnahm. Fuhr hatte schon nach fünf Minuten Madita Kohorst für Isabell Roch ins Tor gebracht. Zwei Paraden waren mager, wobei es völlig verkehrt wäre, daran das Halbzeit-Ergebnis aufzuhängen. „Das war eines Auftritts im EHF-Pokal nicht würdig“, hatte Fuhr seinen Mädels mit auf den Weg in Hälfte zwei gegeben.

Besser wurde es, aber zu drehen gab es natürlich nichts mehr. Vom 16:22 kam die TuS bis zur 45. Minute auf 19:22 ran. Isabell Roch, zwischenzeitlich wieder im pinken Kasten, packte Paraden aus. Unter anderem ein ungeschickter Umgang mit der doppelten Überzahl verhinderten aber eine größere Annäherung. „Glück hatten wir aber auch keines“, führte Patricia Kovacs an. Das bezog sich auf Abpraller, die in des Gegners Händen landeten. Der war besser, siegte deshalb verdient, die TuS Metzingen hat aber in der zweiten Hälfte merklich zugelegt – was nach der furchtbaren ersten aber auch kein großes Ding war. Schluss war beim 25:28.

Fünf Treffer erzielte Shenia Minevskaja, jeweils vier Mal waren Monika Kobylinska, Julia Behnke und Dorina Korsos erfolgreich.