Metzingen / mj

Die Handballerinnen der TuS Metzingen müssen in der dritten EHF-Pokal-Runde nach Tschechien.

In der dritten Runde des EHF-Pokals haben die Handballerinnen der TuS Metzingen den tschechischen Vertreter Banic Most zugelost bekommen.

Das Hinspiel findet am Wochenende 10./11. November in Tschechien und das Rückspiel am 17. November in der Metzinger Öschhalle statt.

„Wir hätten ein schwereres Los erwischen können, hauptsächlich bin ich froh, dass sich die Reisestrapazen im Rahmen halten. Unser Ziel ist das Erreichen der Gruppenphase“, sagt TuS-Manager Ferenc Rott zur Auslosung.