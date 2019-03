Die TuS Metzingen hat beim SV Union Halle-Neustadt einen 32:27 (14:11)-Sieg gelandet, konnte dabei aber nur 15 Minuten richtig überzeugen.

Nach den beiden fulminanten Auftritten gegen Dortmund und Buxtehude ließ es die TuS Metzingen am Samstag beim Tabellenletzten geruhsamer angehen – beziehungsweise tat sich lange schwer, die Favoritenrolle auch nur einigermaßen zu interpretieren. In der ersten Halbzeit hatte man nicht nur Probleme mit der 3:2:1-Abwehr der Gastgeberinnen, sondern auch mit der eigenen, die viel zu viel erlaubte.

Nach einem 9:10-Rückstand (20.) drehten die TusSies am pinken Rad, nahmen einen 14:11-Vorsprung mit in die Pause. Und einmal in Fahrt, ging es hoch bis zum 21:12 (39.). Dass man in der Folge ein 0:5 schlucken musste, war mehr als ärgerlich. Nach dem 18:22 (45.) gab es aber keinen Zweifel mehr am Metzinger Erfolg, der mit 32:27 in die Akten eingeht. „Wir haben es nach Hause geschauckelt. Das nennt man wohl Arbeitssieg“, sagte TuS-Trainer André Fuhr, der eine weitere Verletzte zu beklagen hat. Kelly Vollebregt hat es in der ersten Hälfte an der Hand erwischt, sie konnte in der Folge nicht mehr mitmischen.

Beste Torschützin war Monika Kobylinska (9), mit Fünferpacks folgten Patricia Kovacs, Shenia Minevskaja und Katharina Beddies.