Tischtennis TuS II gewinnt Derby gegen TVN

Metzingen / swp

Am vergangenen Wochenende war einiges los bei der Tischtennisabteilung der TuS Metzingen. Während die Damen erneut klar überlegen waren, machten es die Herren zwar spannender, meisterten diese Krimis jedoch ebenfalls mit Bravour.

Die Damen waren zu Gast beim TSV Riederich und spielten dort erneut ihre Überlegenheit aus. Schon in den Doppeln zeigte man großen Kampfgeist und brachte beide Spiele auf TuS-Seite.

Die Einzelspiele starteten zunächst mit einer Punkteteilung am vorderen Paarkreuz und auch hinten musste man schwer kämpfen und jeweils über die vollen fünf Sätze gehen. Dabei konnte nur Karin Maag am Ende die Oberhand behalten und so lautete der Zwischenstand 4:2.

Anschließend zeigten die TuS-Damen jedoch ihre wahre Stärke und alle vier Spielerinnen brachten ihr zweites Einzel sicher auf Metzinger Seite, wodurch das Spiel mit 8:2 entschieden war. Damit bleibt man weiterhin Spitzenreiter in der Landesklasse.

TuS II schlägt Neuhausen

Die zweite Herrenmannschaft der TuS empfing den Stadtrivalen TV Neuhausen in der Öschhalle, wo sich das Bezirksklassen-Derby zu einem richtigen Krimi entwickelte. Nach einem 1:2-Rückstand aus den Eingangsdoppeln trumpfte man in den folgenden Einzeln bärenstark auf und war in der ersten Einzelrunde lediglich dem gegnerischen Spitzenspieler Siegle unterlegen, während alle anderen Duelle auf Heimseite gebracht wurden.

Damit drehte die TuS II das Spiel auf eine zwischenzeitliche 6:3-Führung. Die Spannung steig jedoch erneut, als beide Spiele am vorderen Paarkreuz für die Gegner entschieden wurden und auch in der Mitte zwei Duelle auf Augenhöhe stattfanden. Beide Spiele wurden erst im fünften Satz entschieden, wobei lediglich Hartmut Seybold für die TuS erfolgreich war.

Beim Stand von 7:6 traten dann Robby Taubert sowie Leonard Lange an den Tisch, welche beide kurzen Prozess mit ihren Gegnern machten und so den 9:6-Derbysieg vollendeten. Damit konnte man nun den dritten Tabellenplatz in der Bezirksklasse erklimmen.

„Vierte“ in Galaform

Die Vierte Mannschaft der TuS musste an diesem Wochenende gleich zwei Mal ran und lieferte erneut hervorragende Leistungen ab. Gegen den TSV Eningen III ging man mit 2:1 aus den Doppeln und konnte die Führung anschließend mit zwei klaren Siegen am vorderen Paarkreuz durch Armin Gall und Michael Graser auf 4:1 ausbauen. Anschließend startete ein regelrechter Nervenkrimi, indem gleich fünf Spiele in Folge bis in den Entscheidungssatz gingen. Zunächst war man dreimal knapp unterlegen, doch Julian Riedl und Armin Gall behielten die Nerven und brachten den Sieg auf Metzinger Seite.

Beim Stand von 6:4 war es wieder Michael Graser, welcher mit einem 3:0-Erfolg überzeugte, ehe Andrea Skokanitsch erneut über die volle Distanz ging, diesmal jedoch am Ende ebenfalls den Sieg auf ihrer Seite hatte. Nach einer weiteren TuS-Niederlage setzte Julian Riedl schließlich den Schlusspunkt zum 9:5-Sieg.

Das Spiel am Folgetag gegen den SSV Bernloch II war etwas weniger nervenaufregend. Erneut erspielte man sich eine 2:1-Führung aus den Eingangsdoppeln, ehe es sowohl am vorderen als auch am mittleren Paarkreuz zu einer Punkteteilung kam, bei der Michael Graser und Frederick Harlos siegten.

Hinten war man mit Volker Graser und Gerd Maag seinen Gegnern klar überlegen und erhöhte die Metzinger Führung auf 6:3. Zwar musste man noch einmal dem gegnerischen Spitzenspieler gratulieren, brachte es dann jedoch mit drei weiteren Siegen von Andrea Skokanitsch, Frederick Harlos und Julian Riedl beim 9:4-Erfolg zu einem schnellen Ende.

Dadurch bleibt man weiterhin ohne Punktverlust auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Sonnenbühl, welches lediglich ein besseres Spielverhältnis aufweist.

TuS I muss sich strecken

Die „Erste“ der TuS, welche im Pokal auf den SV Rommelsbach traf, musste dort schwer kämpfen, um ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden.

Nachdem Marc und Anja Skokanitsch die TuS Metzingen mit 2:0 in Führung brachten, hielten die Gegner im dritten Einzel sowie im Doppel gut dagegen und entschieden beide Duelle schließlich im fünften Satz für sich. Durch diese Erfolge beflügelt, konnten sie auch das folgende Einzel auf ihre Seite bringen, ehe Anja Skokanitsch und Silas Tamm dann wieder auf Metzinger Seite punkteten und so den knappen 4:3-Sieg sicherten.