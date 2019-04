Mit dem 26:10-Sieg in Lustenau ist die Württembergliga gebucht.

Vor der weitesten Auswärtsfahrt der Saison war klar, dass die Frauen des TSV Urach mit einem Punktgewinn in Lustenau vorzeitig den Meistertitel in der Landesliga samt Aufstieg in die Württembergliga holen konnten. Schwer kam man in die Partie. Auch wenn die Anzeigetafel nach 13 Minuten ein 1:4 zeigte, wurde die erste Timeout-Karte durch Trainer Melo gelegt. Nervosität und Unsicherheit galt es im Angriff dringend abzuschalten. Dies gelang bis zur Halbzeit, indem man sich auf 5:13 absetzte. Die Uracher Abwehr war einmal mehr in Bestform und es gab in der Halbzeitpause vor allem für den Angriff neuen Input.

Zu Beginn der zweiten Hälfte galt es in erster Linie, den Gegner gar nicht erst wieder in Fahrt kommen zu lassen. Mit einer weiterhin starken Abwehr, über Tempogegenstöße und schnell gespielte Angriffswellen gelang dies vortrefflich. Auch einer siebten Feldspielerin in Form der auf Rückraum Mitte agierenden gegnerischen Torfrau, konnten die Uracherinnen genug entgegensetzen. Nach 45 gespielten Minuten stand es 8:21, ab da konnte man die letzten Minuten bis zur Meisterschaft genießen. Die Uracherinnen ließen in einem so bedeutsamen Spiel nur zehn Gegentore zu und haben sich damit den ersten Tabellenplatz über die gesamte Saison hinweg Stück für Stück über ihre konsequente Abwehrarbeit erkämpft.

Meistertrainer Marco Melo: „Ich bin stolz, dass wir eine so bärenstarke Leistung nach der langen Anfahrt abgeliefert haben. Zehn Gegentore über 60 Minuten sagen schon alles in einer Halle, in der sich viele Gegner schon schwer getan haben.“

TSV Urach: Eble, Kullen – Herrmann (6/1), Kazmaier (2), Bajric, Ebner (4), Klein (2), Hofmann (3), S. Jud, Schall (3), Weber (3), F. Jud (1), Prinz (2)