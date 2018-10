Geräteturnen TSV Kohlberg erreicht das Landesfinale

Kohlberg / swp

Die Turnerinnen des TSV Kohlberg standen am Samstag in Wernau im Bezirksfinale Mitte des Schwäbischen Turnerbundes im Wettkampf der offenen Klasse Pflicht ab zwölf Jahren. Dafür hatten sie sich zuvor durch einen zweiten Platz im Turngau Neckar-Teck qualifiziert.

Die Kohlberger Mannschaft startete am Reck/Stufenbarren. Dort zeigten die Mädchen einfache Übungen. Diese präsentierten sie technisch gut und erhielten 46,2 Punkte. Am folgenden Schwebebalken musste die Mannschaft vom Jusi allerdings mehrere Unsicherheiten und Stürze hinnehmen. Das schlug sich auch im Geräteergebnis der besten drei Turnerinnen nieder (45,45 Punkte).

Nun freute man sich auf die folgenden Geräte. Denn Boden und Sprung sind Kohlbergs Stärke. Präzise geturnte Übungen mit temporeichen Flickflacks und eleganten Sprüngen erbrachten am Boden hohe Wertungen. 49,45 Punkte flossen ins Endergebnis ein. Am Sprung hatten die Kampfrichter in diesem Wettkampf ein besonders strenges Auge. Die Wertungen waren bei allen Vereinen niedrig, sodass die Kohlbergerinnen mit kraftvoll geturnten Handstandüberschlägen und Yamashitas nur auf 46,1 Punkte kamen. Ob das für einen der Qualifikationsplätze reichen würde, war vor der Siegerehrung nicht abzusehen. Der Wettkampf war mit elf teilnehmenden Mannschaften nicht nun konkurrenzstark, sondern auch recht unübersichtlich. Und nur die Plätze eins bis vier des Bezirksfinales haben beim Landesfinale ein Startrecht. Darum war die Freude riesig, als der TSV Kohlberg auf den vierten Platz aufgerufen wurde. Sieger wurde der TSV Deizisau vor MTV Stuttgart und WKG Derendingen-Kirchentellinsfurt. Beste Kohlberger Einzelturnerin war Sara Schmidt mit 61,9 Punkten. Außerdem für Kohlberg im Einsatz: Paulina Geiger, Monalie Kaufmann, Vanessa Schaich, Janine Kurz, Jana Schaich und Maren Höller. Als Kampfrichterin fungierte Saskia Seiffarth.