Basketball TSG verliert Spiel und Dronjic

Reutlingen / swp

Einen rabenschwarzen Tag erwischten die Regionalliga-Basketballer der TSG Volksbank Reutlingen beim USC Freiburg. Die bereits geschwächt angereisten Ravens verloren nicht nur das Spiel knapp, sondern auch Topspieler Damir Dronjic, der sich eine schwere, saisonbeendende Verletzung zuzog.

TSG von Beginn ohne Rythmus

Schlechter hätte die Vorbereitung auf das Spiel nicht verlaufen können. Zahlreiche Spieler konnten aufgrund Krankheit oder beruflichen Gründen unter der Woche nicht oder nur stark eingeschränkt trainieren. Zuletzt zog sich zwei Tage vor dem Spiel Topscorer Marques Charlton eine Lebensmittelvergiftung zu. Die TSG reiste somit mit nur neun Spielern, darunter mehrere stark angeschlagene Spieler, ins Breisgau. Die „Big-Men“, Benni Traore und Ola Adeboyeku, konnten die ganze Woche berufsbedingt nicht trainieren. So war es wenig verwunderlich, dass die TSG von Beginn an Schwierigkeiten hatte, beim starken Aufsteiger in einen Rhythmus zu finden. Zahlreiche Würfe fanden nicht das Ziel und so führten die Gastgeber nach dem ersten Viertel bereits 17:11.

Vor allem von Außen wollte bei der TSG nichts fallen, während die Gastgeber zwar auch kein hohes Niveau an den Tag legten, aber einen Ticken besser waren. Auch unter dem Korb taten sich die Achalmstädter schwer und konnten selten zu einfachen Punkten kommen. Aufgrund einiger Ballverluste konnten sich die Breisgauer zur Halbzeit mit sieben Zählern absetzen (34:27).

Auch nach der Halbzeit fand die TSG in keinen Rhythmus. Jeder Punkt war schwer erarbeitet. Gleiches traf auch auf die Gastgeber zu, die nun ebenfalls große Schwierigkeiten hatten zu punkten. Über den Kampf und die Intensität in der Verteidigung blieben die Tsouknidis-Schützlinge jedoch stets im Spiel und hielten den Rückstand in Grenzen.

Ein Dreier von Gaurina brachte die Reutlinger auf zwei Punkte heran. Dann der große Schreckmoment. Bei einer höchst unglücklichen Aktion landete ein Gegenspieler mit vollem Gewicht nach dem Zusammenprall unabsichtlich auf dem linken Arm von TSG-Topspieler Damir Dronjic, der zu diesem Zeitpunkt Topscorer mit elf Zählern war. Sofort war klar, dass dieser sich dabei schwer verletzt hatte. Aufgrund des Schocks der Verletzung verlor die TSG wieder den Faden (47:42).

Noch immer unter Schock stehendende Ravens versuchten, für ihren schwer verletzten Guard das Spiel zu gewinnen, doch die schwachen Wurfquoten setzten sich weiter fort, auch wenn die TSG nochmal auf zwei Punkte herankam. In den entscheidenden Situationen waren die Gastgeber an diesem Tag etwas cleverer. Das Spiel endete mit einem ungewöhnlich niedrigen Endstand von 59:55 für Freiburg.

Die Niederlage war aber zweitrangig, denn Dronjic musste sofort in die Uniklinik, wo ein Speichenbruch im linken Arm diagnostiziert wurde. Diese Diagnose bestätigte sich am nächsten Tag in der BG-Klinik Tübingen. Dronjic wird bereits in dieser Woche operiert und fällt für vier bis sechs Monate aus.

Moral zeigen, positiv bleiben

Headcoach Vasilios Tsouknidis: „Das war die schlimmste Woche in meiner bisherigen Trainerlaufbahn. Wir können seit drei Wochen nicht vollständig trainieren, diese Woche hatte der halbe Kader krankheitsbedingte Probleme oder konnte aufgrund Studium und Beruf nicht mittrainieren. Ich selbst war drei Tage krank. Die schlimme Verletzung von Damir war dann der negative Abschluss einer total verkorksten Woche. Wir müssen jetzt alle eng zusammenstehen und für Damir. Er gibt immer alles und das müssen wir nun auch tun. Wir müssen nun Moral zeigen und trotz des schwerwiegenden Ausfalls unsere Leistung abrufen und positiv bleiben.“

TSG-Scoring: Charlton (14), Gaurina (12/2 Dreier), Dronjic (11/1), Schmid (8/1), Albanus (4), Adeboyeku (2), Traore (2), Klay (2), Grubic