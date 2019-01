Basketball TSG siegt am Bodensee mit viel Mühe

Konstanz / swp

In der Regionalliga Baden-Württemberg konnten dezimierte Basketballer der TSG Volksbank Reutlingen einen mühevollen 85:78 (47:43)-Auswärtserfolg beim Tabellenvorletzten TV Konstanz feiern. Youngster Julius Albanus überzeugte mit 19 Punkten. Die TSG musste dabei auf zwei Stammkräfte verzichten.

Ohne die Stammkräfte bbDamir Dronjic (Achillessehne) und Bebnni Traore (persönliche Gründe) sowie einem kranken Nikola Gaurina traten die Reutlinger Basketballer die Auswärtsfahrt an den Bodensee an. Diese Umstände merkte man den Ravens zu Beginn an. Alex Schmid erzielte die ersten fünf TSG-Punkte, doch die Achalmstädter taten sich vom Start weg sehr schwer gegen motivierte Konstanzer, die im Abstiegskampf dringend punkten mussten.

Ein Korbleger von David Grubic brachte die TSG mit 17:14 in Front, doch dann gelang den Gastgebern ein 11:0-Lauf zum 24:17 aus Konstanzer Sicht. Eine Auszeit rüttelte die Tsouknidis-Schützlinge wach, sodass noch bis zum Viertelende der Ausgleich gelang (24:24). Vor allem der erst kürzlich 21 Jahre alt gewordene Albanus spielte sich mit bereits acht Punkten im ersten Viertel und zwei sehenswerten Dunkings in den Vordergrund.

Ravens schlagen zurück

Nachdem zunächst Albanus erfolgreich war, legte der angeschlagene Nikola Gaurina vier Zähler nach. Nach zwei Dreiern von Klay und Albanus führte die TSG komfortabel mit zwölf Punkten (57:45).

Die Gastgeber steckten nicht auf und kamen durch zwei eigene Dreier und ihren Center Eduard Foth wieder zurück in die Partie. Wieder war es Albanus, der zur knappen 47:43-Führung aus Sicht der TSG Reutlingen einnetzte.

Spiel auf Augenhöhe

Auch nach der Halbzeit wollte es der TSG nicht gelingen wegzuziehen. Center Ola Adeboyeku machte ein starkes Spiel, ihm gelangen sechs Zähler und zahlreiche Rebounds.

Doch auch Gastgeber TVK hatte stets Lösungen parat, sodass sich ein Spiel auf Augenhöhe entwickelte. Mit einem 6:0-Lauf gelang den Konstanzern das Spiel zum Viertelende beim Stand von 63:62 für die TSG fast auszugleichen.

Im letzten Viertel konnten die Hausherren beim Stand von 69:66 wieder die Führung übernehmen, ehe Kapitän Justin Klay ein ganz wichtiger Dreier zum Ausgleich gelang. Danach entwickelte sich ein nervöses Spiel mit vielen Fouls.

Die TSG-Schützlinge zeigten sich hier etwas cleverer und durften öfter, wenn auch mit mäßigem Erfolg, an die Freiwurflinie. Routinier Gaurina brachte jetzt Ruhe ins Spiel der TSG und überzeugte in der Schlussphase. Zunächst gelang ihm ein Korb zur 78:74-Führung, danach eine Vorlage auf Adeboyeku zum 80:77. Die Gastgeber zeigten nun Nerven und fanden keine Lösungen mehr in der Offensive. In den letzten fünf Minuten gelang ihn nur noch ein Punkt von der Freiwurflinie, während die TSG öfter an die Freiwurflinie ging und den Sieg schließlich eintütete.

Headcoach Vasilis Tsouknidis: „Wir haben heute nicht gut gespielt, aber einen wichtigen Arbeitssieg eingefahren. Das war sehr viel mühevolle Arbeit. Mit Dronjic und Traore haben zwei sehr wichtige Spieler gefehlt, trotzdem erwarte ich von meinem Team eine bessere Leistung. Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht und waren nicht voll bei der Sache. Gaurina hat trotz seiner Krankheit am Ende die Nerven behalten und wichtige Aktionen beigesteuert. Julius Albanus hat ein starkes Spiel gemacht und unsere Ausfälle im Scoring kompensiert. Gegen Haiterbach werden wir eine bessere Leistung benötigen und hoffen, dass wir die Krankheitswelle langsam hinter uns haben.“

Scoring der TSG Reutlingen in Konstanz: Albanus (19/1 Dreier), Klay (19/3), Adeboyeku (16), Gaurina (12), Charlton (10/1), Schmid (6/1), Grubic (3), Terzidis, Janovsky