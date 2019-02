Basketball TSG Reutlingen: Ein rabenschwarzer Abend

Reutlingen / swp

Eine schwache Leistung zeigten die Reutlinger Basketballer bei der klaren und verdienten 67:93-Niederlage gegen den Ludwigsburger Bundesliganachwuchs. Die bestens eingespielte Nachwuchstruppe legte bereits im ersten Viertel den Grundstein zum Erfolg. Die TSG zeigte ungewohnte Abstimmungsschwächen.

Eigentlich ging das Spiel für die TSG gut los. 5:0 stand es nach einer Minute. Auch nach fünf Minuten führten die Tsouknidis-Schützlinge nach zwei Klay-Dreiern noch mit 15:12 gegen die Barockstädter, die ihrerseits drei deutsche Jugendnationalspieler aufboten. Doch dann kam plötzlich ein Bruch ins Reutlinger Spiel. Vorne wollten selbst einfache Körbe nicht gelingen und in der Verteidigung offenbarten sich seltene Abstimmungsschwächen. Dies nutzten die jungen Gäste aus und legten einen 13:4-Lauf zum Viertelende hin. Spielstand 25:17 für die Gäste.

Im zweiten Viertel kamen die Ravens langsam wieder zurück ins Spiel. Der gut aufgelegte Nikola Gaurina erzielte fünf Zähler in Folge, doch vor allem von der Dreipunktelinie erwischten die Gäste einen Sahnetag. Die Kinder des Ludwigsburger Bundesligatrainers John Patrick erzielten drei Dreier in Folge. Die TSG schaffte nochmal einen 5:0-Lauf zum Viertelende, um beim 34:42 zur Pause noch in Schlagdistanz zu bleiben.

Dreierhagel entscheidet Spiel

In der Halbzeitpause gab es eine deutliche Ansprache von Headcoach Vasilios Tsouknidis, der überhaupt nicht zufrieden war mit der Leistung seines Teams. Dies schien Wirkung zu zeigen, nach einem Charlton-Dreier waren die TSG-Schützlinge plötzlich beim 43:46 wieder voll im Spiel. Doch genau in diese starke Phase traf Johannes Patrick einen weiteren Dreier für die Gäste. Dies schien der TSG deutlich moralisch zuzusetzen, denn die Gäste übernahmen wieder das Ruder, zwei weitere Dreier rauschten innerhalb einer Minute durch den Reutlinger Korb, ebenso wie einfache Punkte nach Ballverlusten. So stand es schnell 47:63 und die TSG sah die Felle davonschwimmen. Auch bis Viertelende (55:69) kamen die Ravens nicht mehr heran.

Auch im letzten Spielviertel setzte sich die sehr starke Dreierquote bei den Gästen fort. Die Patrick-Brüder netzten wieder innerhalb kürzester Zeit drei Dreier ein, beim 55:76 war das Spiel somit endgültig entschieden. Die TSG Reutlingen stemmte sich nicht mehr gegen die Niederlage und musste einsehen, dass gegen sehr gut aufgelegte Gäste nichts zu holen war. Ein weiterer der insgesamt zwölf erfolgreichen Dreier und ein Korbleger zum 67:93 besiegelten schließlich die höchste Saisonniederlage für die TSG.

Headcoach Vasilios Tsouknidis: „Das war die schlechteste Leistung, die ich von meinem Team saisonübergreifend seit sehr langer Zeit gesehen habe. Wir hatten keinen Biss, haben nicht gekämpft und haben uns viel zu schnell aufgegeben. Unsere Abstimmung offensiv und defensiv hat überhaupt nicht gepasst. Das darf nicht mehr passieren, wir werden nächste Woche zu Hause gegen Karlsruhe ein anderes Gesicht zeigen.“

TSG Reutlingen: Gaurina (15/1 Dreier), Charlton (11/1), Klay (11/2), Albanus (9), Traore (8), Schmid (6), Tomas-Duarte (5), Grubic (2), Janovsky, Terzidis