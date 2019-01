Volleyball TSG Reutlingen löst Pflichtaufgabe souverän

Region / ropa

Bittere Pillen mussten Eningens Volleyballteams zum Auftakt der Rückrunde schlucken. Sowohl die Landesliga-Damen (2:3 gegen Ochsenhausen und 1:3 gegen Nürtingen/Wernau) als auch die Oberliga- und Landesliga-Herren (0:3 in Fellbach, 2:3 in Tübingen) konnten keinen Sieg erringen. Lediglich die Bezirksliga-Herren rangen den PSV Reutlingen 3:0 nieder und haben sich aus der Abstiegszone entfernt.

Obwohl mit dem kompletten Kader angereist, hatten die Bayha-Schützlinge beim SV Fellbach nicht den Hauch einer Chance. Schon die Annahme funktionierte nur mittelmäßig, sodass sich Eningens Angreifer stets einem Doppelblock gegenüber sahen, der oft unüberwindlich war. Bis zum 18:18 im ersten Satz konnte der TSV noch einigermaßen mithalten, dann war das Feuer erloschen. Durch den Sieg rückte Fellbach bis auf einen Punkt an Eningen heran. Da die gesamte Konkurrenz im Tabellenkeller ebenfalls punkten konnte, ist der Abstiegskampf für den TSV wieder mit aller Macht entbrannt.

TSV Eningen: Anft M., Jaksche, Kimmerle, Mattes, Pauckner, Schilke, Schopp, Schwille, Siller, Späth, Wödl

Einen unerwarteten Punkt holte sich Landesligist TSV Eningen 2 beim haushohen Favoriten TSG Tübingen. Trotz eines 1:2-Rückstands zeigte die Frank-Truppe Moral und schaffte dank guter Aufschläge und einer bärenstarken Abwehr tatsächlich mit 28:26 im vierten Satz noch den Ausgleich. Im Tie-Break setzte sich dann die individuelle Klasse der Unistädter hauchdünn durch (15:13). Durch den Punktgewinn verließ der TSV zumindest für zwei Wochen die direkten Abstiegsränge.

TSV Eningen 2: Anft P., Auer, Bückle, Fellmeth, Friedrichson, Huonker, Sowoda, Staake, Wolff

Der VfL Pfullingen hat in der Bezirksliga die rote Laterne übernommen. Durch die auch in dieser Höhe verdiente 0:3-Niederlage gegen den punktgleichen SC Göggingen tauschten beide Teams die Plätze. „Wir haben wieder einmal gesehen, dass das Niveau in der Bezirksliga mittlerweile auch gestiegen ist und wir mal einen Satz ganz gut mithalten können, doch nicht über die gesamte Dauer“, weiß Trainer Thomas Teiber, dass seine Mannschaft die restlichen Spiele schon als Aufbau für die kommende Runde ansehen kann, da sie vor dem Abstieg nicht mehr zu retten ist. Auch gegen den Tabellenzweiten SSC Tübingen bot der VfL eine ansprechende Leistung, zu einem Satzgewinn reichte es jedoch ebenfalls nicht.

VfL Pfullingen: Banzhaf, Bertram, Missbauer, Pflüger, Sautter, Teiber, Trumpf, Weißschuh

„Beide Teams können besser spielen, aber die fehlende Wechselmöglichkeit hat den Ausschlag gegeben“, waren sich Reutlingens Coach Fabian Kaiser und Eningens Interimscoach Mischa Bauer nach der 0:3-Niederlage des PSV im Bezirksliga-Lokalderby beim TSV Eningen 3 einig. Wenn die Gäste ihre Führung im ersten Satz (20:16) ins Ziel gebracht hätten, wäre der Spielverlauf vielleicht ein anderer gewesen. So aber erkämpfte sich der TSV noch den 25:21-Satzgewinn und ab da hatten die Gastgeber das Spiel weitestgehend im Griff, wenngleich auch sie immer wieder Fehler produzierten und die Sätze zwei und drei mehr oder weniger nach Hause zitterten (25:21, 25:21). Das zweite Spiel gegen den SV Unlingen verschlief Eningen zu Beginn komplett und konnte die Wende nicht mehr einleiten (1:3).

TSV Eningen 3: Bauer, Brielmann, Karlewski, Kimmerle, König, Koch, Margenfeld, Mezger, Schilling

PSV Reutlingen: Freitag, Kronenberger, Oertel, Pfleger, Proebster, Voinarovych

Gut aus den Startlöchern gekommen ist die TSG Reutlingen, die bei der SG Volley Alb nichts anbrennen ließ. Nach souveränem Beginn (25:17, 25:15) musste man im dritten Satz kurz den Ausfall von Maxi Hattingen-Proebster verkraften – sie bekam einen Angriffsball mit voller Wucht gegen den Kopf – doch Dorothee Hunstein vertrat sie bestens und die TSG zog unwiderstehlich davon (25:20), sodass der Abstand auf Nürtingen/Wernau gewahrt blieb.

TSG Reutlingen: Fetzer, Gieske, Hattingen-Pröbster, Hermann, Humic, Hunstein, Schröder, Schweizer, Vohrer, Zöllner

Zwei Punkte haben die Damen des TSV Eningen im Kellerduell gegen den SV Ochsenhausen hergeschenkt. Im vierten Satz hatten sie bei einer 2:1-Führung bereits Matchball, mussten aber in einem nervenaufreibenden Krimi noch mit 28:30 den Ausgleich hinnehmen. Ohne die verletzte Saskia van Severen starteten die Schmetterlinge katastrophal. Viele Eigenfehler ließen Ochsenhausen zu einem ungefährdeten 25:14-Erfolg kommen. Danach hatte sich die TSV-Sechs gefangen, vor allem der Mittelangriff um Lena Missbauer und Sabrina Buckendahl punktete. Mit 25:19 schaffte der TSV den Ausgleich. Nun bekam Eningen Oberwasser, ließ kaum mehr in der Abwehr etwas zu und ging verdient mit 2:1 in Führung (25:21). Das war’s dann wohl für die junge Truppe der Gäste – dachten sowohl Spielerinnen als auch Fans. Doch weit gefehlt. Hart umkämpfte Ballwechsel und auf beiden Seiten eine starke Abwehr kosteten den Angreiferinnen viele Nerven. Am Ende hatte der TSV dann eben nicht das Quäntchen Glück, das letztendlich auch im fünften Satz (12:15) fehlte. Sichtlich enttäuscht gab es dann gegen den Tabellenzweiten Nürtingen/Wernau zunächst nichts zu erben (9:25, 22:25), ehe man den Gästen immerhin einen Satz (25:22) abluchsen konnte. Durch die Niederlagen rutschte der TSV wieder mitten in die Abstiegszone hinein.

TSV Eningen Damen: Buckendahl, Bückle, Folberth, Missbauer, Mökesch, Paczulla, Ribeiro-Küppers, Sonntag, Taigel, Weißmüller.

Böse unter die Räder kamen die Bezirksliga-Damen der SG Reutlingen/Betzingen beim SV Pfrondorf. Eigentlich sollte mit einem Sieg beim Vorletzten das Abstiegsgespenst gebannt werden. Stattdessen boten die Klein-Schützlinge, die ersatzgeschwächt antreten mussten, eine enttäuschende Leistung und unterlagen verdient mit 0:3.