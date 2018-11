Handball TSG klaut Punkt beim Primus

Region / swp

VfL Pfullingen gegen

TV Aixheim 38:37 (18:18)

Von Beginn an wurde die Gästemannschaft durch Kommandogeber Andreas Faitsch angeführt. Trotz dieser andauernden intelligenten Schachzüge zog der VfL mit Vollgas die Zügel an und lag nach 20 Minuten mit vier Toren in Führung. Danach leisteten sich die Bauer-Schützlinge den einen oder anderen Fehler im Angriff. Das nutzten die Gäste und machten einfache Treffer. Damit stand es zum Pausentee 18:18.

Trainer Dietrich Bauer fand in der Halbzeit klare Worte – nur die Umsetzung sollte etwas auf sich warten lassen. So wurde in Hälfte zwei die Abwehrarbeit zunächst weiter vernachlässigt. So stand es nach 52 Minuten 30:35 aus Sicht des VfL II. Die von beiden Abwehrreihen geprägte Partie sollte in die spannende Schlussphase gehen und einer der besten Rechtsaußen der Liga, Hannes Werner, bat die Gäste zum Tanz. Es sollte ein heißblütiger werden. Am Ende gewann der VfL mit 38:37.

VfL Pfullingen: Bantle, Stoll, Buck – Roth (1), Lehmann, T. Müller (3), Reiff (8), Werner (2), Mager (4), Schulze, Greve, L. Müller (14/2), Bauer (6), Klett

HSG Albstadt gegen

TSG Reutlingen 22:22 (15:14)

In der ersten Hälfte entwickelte sich ein packendes Spiel, in welchem die Achalmstädter der individuellen Qualität der Gastgeber eine hohe Laufbereitschaft und mannschaftliche Geschlossenheit entgegen setzten. Dennoch dominierte der bis dato noch ohne Punktverlust auf Platz eins notierte Württembergliga-Absteiger, setzte sich über 5:2 (7.) und 12:9 (20.) frühzeitig ab.

In der Halbzeit schien Grimm den richtigen Ton getroffen zu haben. Mit deutlich mehr Körpersprache, Tempo und Konsequenz wurde der Weg zum Tor gesucht und auch in der Defensive wurde eine Schippe draufgepackt.

Nachdem der abermals bärenstarke Johannes Carle unmittelbar nach Wiederanpfiff den Gleichstand zum 15:15 (32.) hergestellt hatte, vernagelte die Reutlinger Defensive ihr Gehäuse und setzte sich im Gegenzug auf 15:18 (37.) ab. Als TSG-Keeper Mersid Memisahovic dann auch noch einen Strafwurf von Patrick Lebherz parierte und Benedict Greve das 15:19 (43.) erzielte, war es in der gut gefüllten Mazmannhalle mucksmäuschenstill. „Wenn wir in dieser Phase noch ein oder zwei weitere Tore nachlegen, ist das Ding wahrscheinlich erledigt“, so TSG-Kapitän David Drosson.

Ein 3:0-Lauf der Gastgeber innerhalb weniger Zeigerumdrehungen folgte und der Anschluss zum 18:19 (46.) war hergestellt. Über 20:20 (49.) ging die Partie schließlich auf die Zielgerade – und die war nichts für schwache Nerven. Ein Doppelschlag des an diesem Abend besten HSG-Akteurs, Lukas Mayer, brachte die Halle zum Kochen und seine Farben mit 22:20 (57.) in Front. Doch der insgesamt sechs Mal erfolgreiche Reutlinger Carle erzielte mit seinem sechsten Treffer postwendend den Anschlusstreffer. Nachdem der folgende HSG-Angriff mit viel Leidenschaft abgewehrt werden konnte, blieb den Achalmstädtern noch eine letzte Möglichkeit zum Torerfolg. Durch Hereinnahme eines siebten Feldspielers geriet die in der Schlussviertelstunde sattelfeste Defensive der Gastgeber in Unordnung, so dass Simon Ofenheusle auf der Außenposition freigespielt wurde, der sich die Chance zum vielumjubelten Ausgleichstreffer wenige Sekunden vor Feierabend nicht nehmen ließ.

TSG Reutlingen: Memisahovic - Selesi (3/2), Drosson (3), Bantle (3), Wiedwald, Löchle, Hatic (1), Ofenheusle (2), Greve (4), Carle (6), Groß

TV Großengstingen gegen

SG HaHeKu II 19:30 (7:14)

Während der TVG in fremder Halle bisher noch nicht überzeugen konnte, war vor heimischer Kulisse deutlich mehr drin, weswegen man sich im Kellerduell mit der SG HaHeKu II auch einiges vorgenommen hatte. Gleich der erste Treffer war allerdings den Gästen vergönnt, die von Anfang an davonziehen konnten (1:5, 7.). Auch ein gehaltener Strafwurf und die frühe Auszeit von Trainer Markus Kasch brachten nicht die erhoffte Wende. In der 17. Minute lag man bereits mit 3:9 im Hintertreffen. Auch wenn Alban Balaj kurz vor der Halbzeit noch einen Treffer für die Engstinger zum 7:14 verbuchen konnte, war das Spiel bereits so gut wie entschieden.

Bedauerlicherweise fanden die Lila-Hemden auch in der zweiten Halbzeit nicht besser ins Spiel und mussten die Spielgemeinschaft weiter davonziehen lassen. Nach 53 Minuten betrug der Vorsprung für die Roten dann erstmals zehn Treffer. So kam es, dass man sich nach überzeugenden Auftritten gegen die Spitzenmannschaften aus Albstadt, Pfullingen und Neuhausen gegen einen direkten Tabellennachbarn überraschend deutlich mit 19:30 geschlagen geben musste.

Damit war auch Trainer Markus Kasch völlig bedient: „Ich bin sprachlos. Ein kompletter Totalausfall, wir haben zu keiner Zeit ins Spiel gefunden. 28 Fehlwürfe sprechen da wohl für sich.“

TV Großengstingen: Trostel, Rinker – S. Hummel (3), Leuze (1), K. Hummel (2/1), Azevedo (2), Reisch, J. H. Hummel, Kinzelmann (1), Balaj (2), M. Hummel (3), Schwarz, Grünenwald, M. Häcker (5)

HSG Rottweil gegen SG

Ober-/Unterh. 22:34 (12:17)

Dank vieler Anhänger hatte das Dangel-Team am Samstagabend beinahe schon Heimspielatmosphäre in Rottweil.

Beim Stand von 5:3 für die Hausener-Jungs kam der SG-Express so richtig ins Rollen und zauberte einen 5:1-Lauf aufs Parkett. Wenig später bekam Sascha Hejny die raue Abwehr der HSG zu spüren und musste mir einem Cut am Auge vom Feld. Dies sorgte für einen kleinen Bruch im Angriffsspiel.

Im zweiten Spielabschnitt waren die SG-Jungs aber wieder klar spielbestimmend. Mit einem Fünf-Tore-Lauf zog man auf neun Treffer davon und hatte den gröbsten Widerstand gebrochen. Der Aufsteiger war weiterhin bemüht, musste aber weiter abreißen lassen. Am Ende siegen die Lichtensteiner ungefährdet mit 34:22.

Nun steht am Dienstag das Pokalspiel gegen den TSV Altensteig an. Um 20:30 Uhr ist die Mannschaft aus dem Schwarzwald unterm Schloss zu Gast. Am Samstag dann erwartet man das Team Esslingen mit der anschließenden TVU-Rocknacht.

SGOU: Maier, Fischer – Werz (5/2), Bordt, Symanzik (3/1), Fl. Grauer (7/1), Sarpkaya (2), Hejny (5), Tröster (3), Bauknecht (1), Wild (1), Fe. Grauer (6/1), Althaus (1), Schmid