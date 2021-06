Am Sonntag, 27. Juni, findet in Baden-Württemberg der Triathlontag powered by Alb-Gold an verschiedenen Seen im Land statt. Der Baden-Württembergische Triathlonverband (BWTV) bietet in Kooperation mit örtlichen Vereinen allen Ausdauersportbegeisterten die Möglichkeit, zu Beginn der Saison einen ...