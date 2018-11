Handball Torfestival im Derby, kesser Außenseiter

Dettingen / swp

In der randvollen Neuwiesenhalle mit 500 Zuschauern freuten sich beide Fan-Lager auf das erste Ermstal-Derby nach der einjährigen Abstinenz. Beide Teams waren sofort hellwach und starteten ohne jegliche Nervosität in die Partie. Es ging torreich los. In der vierten Minute fiel bereits der Ausgleich zum 2:2 durch Nadim Brockhaus. Daraufhin entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Christoph Klusch, der vor der Saison die Lager wechselte, traf in der 20. Minute zum 11:11-Ausgleich.

Die Angriffsreihen der beiden Teams waren kaum zu stoppen. Robin Brodbeck versenkte mit dem Pausenpfiff den Ball zur ersten Zwei-Tore-Führung für die Hausherren. Eine Überraschung schien in der Luft zu liegen.

Den Start in die zweite Hälfte verschliefen die Dettinger ein wenig. Die Zwei-Tore-Führung wurde von den Gästen innerhalb von drei Minuten zum 20:21 durch Youngster Tom Notz gedreht. Die Angriffsreihen beider Teams dominierten weiter, während die Defensivabteilungen auf beiden Seiten ihre Mühe hatten.

Hin und her

Die erste Drei-Tore-Führung der Gastgeber wurde prompt wieder von den Neuhäusern gekontert. Neuhausens Nadim Brockhaus, der selten von der Dettinger Abwehrreihe zu stoppen war, erzielte das 25:25 in der 42. Minute. In der 50. Minute hatten die Hausherren die Chance, das Ermstalderby zu entscheiden. Beim Spielstand von 32:29 verpasste es der Außenseiter, weiter davon zu ziehen. Gründe dafür waren ein verschossener Tempogegenstoß und zwei Lattentreffer, wovon einer zum direkten Gegenstoß führte, den Christoph Klusch eiskalt nutzte.

Es folgten sehr spannende Schlussminuten. TSV-Kapitän Marc Euchner erzielte in der 59. Minute den 34:34-Ausgleichstreffer. Danach hatten die Gäste ihre Chance auf den Führungstreffer. 15 Sekunden vor Ende der Partie eroberten die gastgebenden Männer von Coach Manfred Haase den Ball und hatten daraufhin die Chance, das Nachbarschaftsduell zu ihren Gunsten zu entscheiden. Der letzte Wurf wurde jedoch vom Gäste-Keeper entschärft.

Der TSV Dettingen konnte mit dem Punktgewinn sehr zufrieden sein. Nach der Niederlage in letzter Sekunde in der Braun-Halle gegen die ambitionierte SG Ober-/Unterhosen konnte man binnen einer Woche gegen den zweiten Gegner, der im oberen Tabellendrittel angesiedelt ist, mithalten und eine starke Vorstellung zeigen.

An diese Leistung gilt es für Dettingen am nächsten Wochenende anzuknüpfen, um den ersten Auswärtssieg einzufahren.

Abwehrschwächen

Die Abwehr des TVN II erreichte nicht das gewohnte Niveau. Ulrich Neubrander, stellvertretender Abteilungsleiter, meinte nach dem Spiel: „Bei unserer Betonabwehr wurde der Zement vergessen.“ 19 Gegentore in Halbzeit eins sind deutlich zu viel. Nachdem man dann in der zweiten halben Stunde den TSV-Shooter Tim Bauknecht in Manndeckung nahm, wurde es etwas besser. Trotzdem kam Dettingen immer wieder weg, teils auch mit drei Toren. Doch hier holten die Neuhäuser wieder auf, Trainer Markus Bühner lobte an dieser Stelle die Moral seiner Truppe. Die Stimmung in der Halle war prächtig, wurde in den letzten Minuten noch intensiver, als Dettingen bei Gleichstand zwei Mal nur die Torumrandung traf. Den letzten Versuch des TSV entschärfte Marius Spitz im Kasten des TVN II und sicherte das 34:34.

TSV Dettingen: Maginski, Ellinghaus – Müller (1), Bauknecht (9), Brodbeck (5), Fritz (6), Hartl (9), Weber, Wille, M. Euchner (4), Krohmer.

TV Neuhausen II: Lutter, Spitz – T. Reusch (2), Klusch (11/5), Maier, Brockhaus (8), Notz (3), Jungel (4), Rödel (2), Fesser, Bodechtel (2).