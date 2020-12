Am Montag, den 7.12.2020, haben sich die Ereignisse rund um die Tigers Tübingen überschlagen. Zuerst kam die negative Nachricht, dass die Paul Horn-Arena bereits ab dem 14. Dezember 2020 wegen der vorzeitigen Einrichtung des Impfzentrums nicht mehr zur Verfügung steht. Damit ist das Heimspiel gegen die Artland Dragons am kommenden Samstag (20 Uhr) die letzte Partie der Mannschaft von Trainer Danny Jansson in der Paul Horn-Arena. Danach muss der Umzug stattfinden.

Die Stadt Rottenburg hat zugesagt

Am späten Montagnachmittag, den 7.12.2020, erhielt Claudia Patzwahl, Geschäftsführerin der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, dann eine positive Nachricht aus Rottenburg. „Die Stadt Rottenburg hat zugesagt“, übermittelte Patzwahl den Tigers diese gute Neuigkeit aus der Domstadt. Gespielt werden soll ab Mitte Januar in der Volksbank-Arena. Alle Details werden in den nächsten Tagen besprochen. Zudem wurde bekannt, dass die Stadt Kirchheim die Tigers Tübingen nicht in der Sporthalle Stadtmitte zusätzlich neben den Kirchheim Knights aufnehmen kann.

Nachbarschaftshilfe von Stadt zu Stadt leisten

Rottenburgs Oberbürgermeister Dr. Stephan Neher nahm am späten Montagabend gegenüber den Tigers wie folgt Stellung: "Landrat Joachim Walter hatte die Stadt Rottenburg ebenfalls wegen der Stellung des Kreisimpfzentrums kontaktiert. Letztendlich ist die Wahl auf Tübingen und die Paul Horn-Arena gefallen. Wenn wir hier nun den Tigers helfen können, möchten wir dies gerne tun, sprich eine Nachbarschaftshilfe von Stadt zu Stadt leisten. Es ist schön, dass wir den Tigers Tübingen eine Ersatzspielstätte in unserem Landkreis anbieten können", sagte Dr. Neher.

Weitere Spiele müssen verlegt werden

Die Paul Horn-Arena wird den Tigers Tübingen früher als ursprünglich erwartet nicht mehr zur Verfügung stehen. Das kommende Heimspiel gegen die Artland Dragons (12. Dezember 2020, 20 Uhr) wird das letzte Spiel der Mannschaft von Trainer Danny Jansson an der Europastraße 50 in Tübingen in dieser Saison 2020/2021 sein.

Impfzentrum in der Paul Horn-Arena

Grund dafür ist die Tatsache, dass die Vorbereitungen für das Impfzentrum bereits ab dem 14. Dezember 2020 starten werden. Das Kreisimpfzentrum (KIZ) und das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) finden einen gemeinsamen Standort - und dieser wird in der Paul Horn-Arena sein.

Somit müssen weitere Spiele verlegt oder das Heimspielrecht getauscht werden. Betroffen davon sind die Partien gegen Schwenningen (16. Dezember) und Jena (27. Dezember). Ob das Spiel in Bremerhaven am 19. Dezember stattfinden kann, ist ebenfalls noch nicht sicher. Die Stadthalle Bremerhaven wird ebenfalls zum Impfzentrum umgebaut. Wir stehen mit allen Teams in Kontakt, um möglichst gute Lösungen zu finden.

Tausch des Heimspielrechts mit Trier

Die Tigers Tübingen und die RÖMERSTROM Gladiators Trier haben das Heimspielrecht getauscht. Grund dieser Maßnahme ist das bevorstehende Impfzentrum in der Paul Horn-Arena. Um für die noch nicht feststehende Ersatzspielstätte mehr zeitlichen Spielraum zu haben, wurde dieser Schritt gewählt. Die Raubkatzen bedanken sich bei ihrem sportlichen Mitstreiter in Person von Geschäftsführer Andre Ewertz.

Tigers Tübingen: Neue Spieltermine

● 9. Januar 2021, 19:30 Uhr: RÖMERSTROM Gladiators Trier - Tigers Tübingen

● 7. Februar 2021, 17 Uhr: Tigers Tübingen - RÖMERSTROM Gladiators Trier