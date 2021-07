Nach der unerwartet deutlichen 2:7-Auswärtsniederlage zum Auftakt der 2. Tennis-Bundesliga Süd beim TC Blau-Weiß Oberweier will der TV Reutlingen seine Heimpremiere nach dem coronabedingt ausgefallenen Spieljahr 2020 nicht auch in die Binsen setzen. Schwer genug dürfte dieses kühne Vorhaben all...