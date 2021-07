In der 2. Tennis-Bundesliga Süd geht das Auf und Ab der Emotionen und Ergebnisse für den TV Reutlingen weiter. Nach zwei 5:4-Heimsiegen verloren die Achalmstädter am Freitag, 23. Juli, das Derby beim TC Wolfsberg Pforzheim mit 4:5. „Alle Spieler haben alles gegeben. In den Matchtiebreaks hätt...