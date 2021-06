Die Junioren U15/1 und die Juniorinnen U15/2 konnten am vergangenen Freitag den diesjährigen Saisonauftakt mit zwei Siegen feiern.

Hitzeschlacht

Die Junioren waren zu Gast beim TC Kirchheim/Teck. Während Tom Köpf an Position eins und Daniel Heinz an Position drei in zwei Sätzen überzeugen konnten, wurden Mika Nothdurft, die Nummer zwei des TCM, und Tobias Heinz an Position vier bei glühenden Temperaturen in den Match-Tie-Break gezwungen. Beide konnten nach hart umkämpften Spielen das Match für sich entscheiden.

Der 4:0-Vorsprung nach den Einzeln konnte durch den Doppelsieg des Geschwisterduos Tobias und Daniel Heinz auf 5:1 ausgebaut werden. Eine schlagkräftige Truppe, mit einem tollen Teamgeist, die am Ende des Tages verdient gewonnen hat.

Die Juniorinnen U15/2 waren zu Gast beim TC Göppingen. Marisa Benz und Alexandra Kühnbach hatten die Zügel fest im Griff und setzten sich jeweils deutlich in zwei Sätzen gegen die Spielerinnen aus Göppingen durch.

Juli Kleiner stieß auf wesentlich mehr Gegenwehr. Mit einem enormen Kampfgeist und nach annähernd drei Stunden Spielzeit musste sich die junge Metzingerin geschlagen geben. Lea Fakner unterlag in zwei Sätzen.

Die Sätze entscheiden

Der Doppelsieg von Marisa Benz und Alexandra Kühnbach führte zum Punktestand von 3:3. Nach einem ausgeglichenen Satzverhältnis ging der Gesamtsieg mit 54 zu 42 Spielen an das junge Team aus Metzingen.

In der kommenden Woche steigen auch alle anderen Jugendmannschaften, die Aktiven- und Seniorenmannschaften des TC Metzingen ins Geschehen ein. Eine schwere Heimpartie steht den Herren 1 in der Württembergliga ins Haus. Sie erwarten am Sonntag den Aufsteiger aus 2020, den TC Kirchheim/Teck. Der TCM startet neben den Stammspielern Philipp Leithold (2), Achim Kächele (3), Thabo Siegler (4), Matej Buril (5), Raffael Beck (6) mit dem Russen Ivan Nedelko in die Saison. Ivan Nedelko stand bereits auf Position 235 der ATP-Rangliste. Erster Aufschlag erfolgt um 10 Uhr.